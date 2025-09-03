Τσεχία: Επίθεση με μπαστούνι δέχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις – Δείτε βίντεο

Επίθεση με μεταλλικό μπαστούνι δέχθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις κατά την διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Σε βίντεο από την επίθεση φαίνεται ένας άνδρας να πλησιάζει τον Αντρέι Μπάμπις και να τον χτυπάει με το μπαστούνι στο κεφάλι αρκετές φορές. Στη συνέχεια παρεμβαίνουν κάποιοι από τους παρευρισκόμενους και επιχειρούν να πάρουν το μπαστούνι από τα χέρια του δράστη.

Czech Republic’s pro Russian puppet Andrej Babiš gets a spanking of a citizen with a walking stick 🤣 pic.twitter.com/sYritKm81c — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 2, 2025

Αμέσως μετά το πρώην πρωθυπουργός μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα πήγε εξιτήριο. Μία ακόμη γυναίκα από το ίδιο περιστατικό χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο του. Το κόμμα του Αντρέι Μπάμπις κατηγόρησε την κυβέρνηση της Τσεχίας για την εκστρατεία μίσους εναντίον του «σε διαφημιστικές πινακίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Στην Τσεχία θα πραγματοποιηθούν γενικές εκλογές στις 3 και 4 Οκτωβρίου.

Ο Αντρέι Μπάμπις δημοσίευσε ένα βίντεο στο Χ με το οποίο ευχαριστεί όσους του ευχήθηκαν για τα γενέθλια του αλλά και εξέφρασαν την υποστήριξη τους μετά την επίθεση σε βάρος του.