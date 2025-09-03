ΕΡΓΑΝΗ: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένες υπερωρίες στο 7μηνο του 2025

Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΡΓΑΝΗ

Αυξήθηκαν κατά 80% οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας  (ΨΚΕ) κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025 ( Ιανουαρίου- Ιουλίου) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.

Όσον αφορά το μήνα Ιούλιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώνουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ.

Η ακτινογραφία

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού τόσο σε 7μηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ :

  • Στο λιανεμπόριο: Η αύξηση είναι 105% σε 7μηνιαία βάση ~ 89% σε μηνιαία βάση
  • Στη βιομηχανία: Η αύξηση είναι 65% σε 7μηνιαία βάση ~ 25% σε μηνιαία βάση

10:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

