Μαφία της Κρήτης: Οι αγοραπωλησίες όπλων μέσω… Viber από την «Ομάδα Πυρομαχικών» και οι «Street Dealers» – «Θέλουν ψυγείο τα παγωτίνια»

Με σαφή ιεραρχία και καταμερισμό ρόλων, φαίνεται πως λειτουργούσε το πολυμελές κύκλωμα που αποκαλείται πλέον «Μαφία της Κρήτης». Η ομάδα «Street Dealers», που είχε αναλάβει την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης, λειτουργούσε υπό τον συντονισμό κυρίως μίας συγκεκριμένης οικογένειας που αποτελούνταν από 13 μέλη, που είχαν χωριστεί σε περιοχές του νομού Χανίων, ενώ υπήρχε και η «Ομάδα Πυρομαχικών» που δραστηριοποιούνταν για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης στην διακίνηση οπλισμού, μέσω… διαδικτυακών εφαρμογών.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Τα μέλη της «Ομάδας Πυρομαχικών», όπως προκύπτει από την ογκωδέστατη δικογραφία, θεωρούσαν πως λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποκαλώντας τα όπλα και τα πυρομαχικά που διακινούσαν, μεταξύ άλλων, ως «προσκλητήρια», «κουφέτα», «κάρτες», και «παγωτίνια». Κατά κύριο λόγο, η πώληση και ο «δειγματισμός» πραγματοποιούνταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, όπου οι προμηθευτές έστελναν με φωτογραφίες τα πυροβόλα όπλα σε ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των κατασχεμένων τηλεφωνικών συσκευών, τα μέλη φωτογράφιζαν τον οπλισμό και τα πυρομαχικά, τα οποία στην συνέχεια τα προμήθευαν σε ενδιαφερόμενους πελάτες έναντι χρηματικής αμοιβής.

«Θα σμίξουμε να σου δώσω κάτι προσκλήσεις;»

Σε διαλόγους που παρουσιάζει το enikos.gr, ένας κατηγορούμενος που άνηκε στην «Ομάδα Πυρομαχικών» συνομιλεί τηλεφωνικά με έναν πελάτη, με τον οποίο κανονίζουν να συναντηθούν προκειμένου να τον προμηθεύσει με πυρομαχικά-φυσίγγια, αναφερόμενος σε αυτά με την κωδική ονομασία «προσκλήσεις».

Μέλος κυκλώματος: Θα σμίξουμε να σου δώσω κάτι προσκλήσεις;

Πελάτης: τίνος;

Μέλος κυκλώματος: ε θα σου πω από κοντά

Πελάτης: όχι, όχι δεν χρειάζεται, τίνος είναι οι προσκλήσεις

Μέλος κυκλώματος: θα σου πω από κοντά είπα

Πελάτης: …ακατάληπτο… βρε μαλ@@@

Μέλος κυκλώματος: ε;

Πελάτης: …ακατάληπτο…

Μέλος κυκλώματος: να σμίξουμε από κοντά να σου δώσω κάτι προσκλήσεις σου λέω

Πελάτης: ε ναι σε κανά δύο ώρες θα σμίξουμε άντε

Μέλος κυκλώματος: εντάξει

Σε διαφορετική συνομιλία, ο ίδιος κατηγορούμενος μιλά τηλεφωνικά με διαφορετικό πελάτη, και προκύπτει ότι το μέλος του κυκλώματος είχε στείλει μέσω Instagram μία φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο αναφέρεται με κωδική ονομασία «εργαλείο». Επίσης, προκύπτει ότι άγνωστο άτομο είχε στείλει στον δράστη φωτογραφία ίδιου τύπου πυροβόλου όπλου, διαθέσιμου προς πώληση, πιθανόν έναντι χρηματικού ποσού των 5.000 ευρώ.

Μέλος κυκλώματος: Ίνσταγκραμ, ένα εργαλείο

Πελάτης: πόσο το ξεφτιλίζουνε αυτό;

Μέλος κυκλώματος: αυτό έχει λίγο πολλά

«Είναι 500 βιδάκια;»

Το ίδιο μέλος του κυκλώματος της «Ομάδας Πυρομαχικών», σε διαφορετική περίπτωση μιλά τηλεφωνικά με έναν πελάτη, ο οποίος επιθυμούσε να αγοράσει πυρομαχικά φυσίγγια τα οποία τα αναφέρει με κωδική ονομασία «κουφέτα», με σκοπό να τα κάνει δώρο σε άγνωστο άτομο.

Με διαφορετικούς πελάτες τα πυρομαχικά φυσίγγια, αναφέρονται με κωδική ονομασία «βιδάκια», και «κάρτες», όπως προκύπτει από τους διαλόγους.

Πελάτης: Ναι;

Μέλος κυκλώματος: κουμπάρε;

Πελάτης: έλα ρε

Μέλος κυκλώματος: είναι πεντακόσια βιδάκια;

Πελάτης: ναι

Μέλος κυκλώματος: εντάξει γεια

Πελάτης: γεια

Πελάτης: έλα να σου πω, τις κάρτες τις άλλες μου τις έφερες;

Μέλος κυκλώματος: ναι επά τσι χω

Πελάτης: α ωραία ε αύριο το πρωί θα σαι εκεί πέρα;

Μέλος κυκλώματος: ναι

Πελάτης: εντάξει εντάξει

«Τα παγωτίνια θέλουνε ψυγείο»

Σε ακόμη μία συνομιλία που παρουσιάζει το enikos.gr, ο κατηγορούμενος συνομιλεί τηλεφωνικά με έναν άνδρα, και προκύπτει ότι ο πρώτος τοποθέτησε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, αγνώστου ιδιοκτήτη και κατόχου, πυρομαχικά φυσίγγια, έναντι αγνώστου χρηματικού ποσού, αναφερόμενος σε αυτά με κωδική ονομασία «παγωτίνια».

Μέλος κυκλώματος: έλα ντάξει

Άνδρας: ντάξει;

Μέλος κυκλώματος: στο πίσω κάθισμα πες του τα βαλα

Άνδρας: εντάξει, εντάξει καλώς Γιώργο

Μέλος κυκλώματος: μόνο να μην αργήσει γιατί είναι, θέλουνε ψυγείο είναι παγωτίνια

Άνδρας: ναι μωρέ, εντάξει, εντάξει, γεια, γεια

Μέλος κυκλώματος: φιλάκια

Άνδρας: γεια

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα όπλα και τα πυρομαχικά

Οι «Street Dealers»

Η ομάδα των «Street Dealers» δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης, και τα μέλη της αποτελούσαν τα «χέρια» των διαβαθμισμένων εμπλεκομένων στο κύκλωμα, στην άμεση προμήθεια των ναρκωτικών.

Όπως προκύπτει από την δικογραφία, η κύρια περιοχή δραστηριότητάς τους ήταν το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι καθώς και η Πλατεία 1866. Τα συγκεκριμένα σημεία τα είχαν μετατρέψει σε «πιάτσες», στις οποίες πουλούσαν τα ναρκωτικά σε διερχόμενους πολίτες αλλά κυρίως σε τουρίστες. Παράλληλα, εκεί βρίσκονταν και οι «επιτόπιες» καβάτζες, καθώς έκρυβαν τα ναρκωτικά σε θάμνους. Με αυτόν τον τρόπο είχαν στην κατοχή τους την απαραίτητη ποσότητα για να προμηθεύσουν διερχόμενους πολίτες, ενώ η σύλληψή τους αφορούσε μόνο κατοχή.

Όπως διαπιστώθηκε, αφετηρία της διακίνησης των ναρκωτικών ήταν ένα parking στα Χανιά, από όπου ο «αγγελιοφόρος» παραλάμβανε την ποσότητα που χρειαζόντουσαν για να πουλήσουν. Στην συνέχεια, στην Πλατεία 1866, στο Ενετικό Λιμάνι και στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, υπήρχαν οι «κράχτες» που «ψάρευαν» πελάτες και τουρίστες για τα πουλήσουν.

Σε κάθε «πιάτσα» υπήρχαν μέλη της υποομάδας που είχαν τον ρόλο του «τσιλιαδόρου», επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι, τις ποσότητες ναρκωτικών

ουσιών σε εκάστοτε πιάτσα τις μετέφεραν οι αγγελιοφόροι με ηλεκτρικά πατίνια. Αφού εντόπιζαν ενδιαφερόμενο πελάτη, οι «πωλητές» δέχονταν την επιβεβαίωση του να

συνεχίσουν την συναλλαγή από τους τσιλιαδόρους και εν συνεχεία από τον εκάστοτε «επικεφαλής» της πιάτσας. Μόνο τότε γινόταν η συναλλαγή των ναρκωτικών ουσιών. Οι ρόλοι εναλλάσσονταν συνεχώς, καθώς αγγελιοφόρος, τσιλιαδόρος, κράχτης και πωλητής να ήταν κάθε φορά και διαφορετικό άτομο.