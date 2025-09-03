Τηλεθέαση (2/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με την Βοσνία

Enikos Newsroom

Media

Εθνική Ελλάδας

Στο πλευρό της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ παρέμειναν οι τηλεθεατές στον χθεσινό (Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025) αγώνα με την Εθνική ομάδα της Βοσνίας δίνοντας την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο ΕΡΤnews κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αναμέτρησης.

O αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 23,4%, ενώ σε επίπεδο λεπτού 29,9%.

Στο ανδρικό κοινό ο μέσος όρος τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 31,8% και σε επίπεδο λεπτού στο 39,7%. Ειδικότερα, στην ηλικιακή ομάδα 55-64 (άντρες) ο μέσος όρος τηλεθέασης έφτασε στο 36% και σε επίπεδο λεπτού στο 49,5%.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις το ΕΡΤnews ήρθε πρώτο σε τηλεθέαση σε όλα τα επιμέρους κοινά, ενώ η μεγαλύτερη πανελλαδική τηλεθέαση σημειώθηκε στην Αττική που έφτασε το 31,6%.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 572.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.064.000. Χθες, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, το ΕΡΤnews έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης ημέρας 6,6% και 9,6% στους άνδρες, ποσοστό που κατέταξε το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη δεύτερη θέση πανελλαδικά στο εν λόγω κοινό.

Aπό αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 θα δημοσιοποιούνται από τη Nielsen τα πλήρη στοιχεία τηλεθέασης του ΕΡΤnews.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Αποκαλυπτική καταγραφή προβλημάτων σε δομές υγείας της Βόρειας Ελλάδας

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Πότε μπορεί να σχετίζεται με καρδιακή νόσο

Προγράμματα του ΟΠΕΚΑ για φθηνές διακοπές: Aύριο αρχίζει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Ποιους αφορά

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Αν δεις αυτόν τον αριθμό στο κινητό σου, το Gmail σου δέχεται επίθεση

Αποκαλύψεις για την τεράστια «πόρτα»: Εξερευνητές ανακαλύπτουν γιγαντιαία δομή σε απομακρυσμένα βουνά
περισσότερα
05:48 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:43 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
21:19 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Alpha: Πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 για την «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix