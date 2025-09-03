Τηλεθέαση (2/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (2/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 18,7%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,9%
  • Ώρα Ελλάδος 11,2%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 15,1%
  • Καλοκαίρι παρέα 13,7%
  • 10 παντού 8%
  • Πρωίαν σε είδον 5,7%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης  17,8%
  • Live News 12,4%
  • Καθαρές κουβέντες  5,5%
  • Power Talk 5,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%
  • Σήμερα 7,8%
  • Ωρα Ελλάδος 6,3%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 11,9%
  • Αταίριαστοι 9,2%
  • 10 παντού 4,4%
  • Πρωίαν σε είδον 2,9%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 12,1%
  • Live News 10,4%
  • Καθαρές κουβέντες 4,3%
  • Στούντιο 4,3 %
  • Power Talk 3,7%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Αποκαλυπτική καταγραφή προβλημάτων σε δομές υγείας της Βόρειας Ελλάδας

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Πότε μπορεί να σχετίζεται με καρδιακή νόσο

Προγράμματα του ΟΠΕΚΑ για φθηνές διακοπές: Aύριο αρχίζει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Ποιους αφορά

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Αν δεις αυτόν τον αριθμό στο κινητό σου, το Gmail σου δέχεται επίθεση

Αποκαλύψεις για την τεράστια «πόρτα»: Εξερευνητές ανακαλύπτουν γιγαντιαία δομή σε απομακρυσμένα βουνά
περισσότερα
05:48 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:43 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
21:19 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Alpha: Πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 για την «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix