Τηλεθέαση (2/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (2/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 18,7%
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,9%
- Ώρα Ελλάδος 11,2%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 15,1%
- Καλοκαίρι παρέα 13,7%
- 10 παντού 8%
- Πρωίαν σε είδον 5,7%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 17,8%
- Live News 12,4%
- Καθαρές κουβέντες 5,5%
- Power Talk 5,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%
- Σήμερα 7,8%
- Ωρα Ελλάδος 6,3%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 11,9%
- Αταίριαστοι 9,2%
- 10 παντού 4,4%
- Πρωίαν σε είδον 2,9%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 12,1%
- Live News 10,4%
- Καθαρές κουβέντες 4,3%
- Στούντιο 4,3 %
- Power Talk 3,7%