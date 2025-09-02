«Μαφία της Κρήτης»: Στο στόχαστρο των αρχών 4 αστυνομικοί, εξετάζεται η εμπλοκή και δικαστικών – Εξυπηρετήσεις έκανα, ισχυρίστηκε ο «εγκέφαλος»

Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τέσσερις αστυνομικοί που φέρονται να προσέφεραν βοήθεια σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών. Στη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στην βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν οι τέσσερις αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον κοριό της αστυνομίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σε μια από τις τηλεφωνικές επαφές, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποίησε σε καντίνες η Τουριστική Αστυνομία, στην περιοχή του Μαραθίου. Αρχηγικό μέλος τηλεφωνεί σε αστυνομικό που υπηρετεί στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων και της ζητά πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Η αστυνομικός του λέει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο καντίνες και ότι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό που αναφέρεται στη δικογραφία και υπογραμμίζει ο ανακριτικός υπάλληλος της Ασφάλειας Χανίων είναι η καταγεγραμμένη φράση «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά από την στιγμή που έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας δεν μπορώ, ήντα να του πω τώρα». Η φράση αυτή δημιουργεί υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων τα οποία απετράπησαν λόγω της ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Τους κάρφωσε πρώην συνεργός τους

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημαντικά στοιχεία για την εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της, το οποίο κατονόμασε το πρόσωπο με το παρατσούκλι «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα πάντα με το πρώην μέλος της οργάνωσης, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Πωλούσαν όπλα στο διαδίκτυο

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Ετοίμαζαν βομβιστική επίθεση σε βάρος γνωστού δικηγόρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία στιγμή απετράπη βομβιστική επίθεση σε βάρος γνωστού δικηγόρου, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει ένα από τα βαποράκια του κυκλώματος, που κατέληξε στη φυλακή. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν συναρμολογήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό αλλά δεν είχαν βρει ακόμα το άτομο, το οποίο θα την μετέφερε είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο του δικηγόρου.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο αρχηγός του κυκλώματος

Σύμφωνα με το MEGA, ο αρχηγός του κυκλώματος, που είχε διασυνδέσεις με πολιτικούς, εκκλησιαστικούς κύκλους, αστυνομικούς και δικαστικούς, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν εκβίασε κανέναν, αλλά ότι έκανε εξυπηρετήσεις με ανθρώπους που πήγαιναν οικειοθελώς σε αυτόν, καθώς, όπως είπε, είχε γνωριμίες με πολλούς κρατικούς παράγοντες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς.

Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο, εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής δικαστικών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, καθώς υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν «γεννήσει» πολλές υποψίες στους ερευνητές της υπόθεσης. Ένας αστυνομικός έχει φυλακιστεί από το 2023 γιατί εκβίαζε ιδιοκτήτες καντινών στα Χανιά ενώ φαίνεται ότι εισέπραττε χρήματα για να σβήνει κλήσεις στον ΒΟΑΚ. Ο αρχηγός του κυκλώματος αρχικά ήταν στο δικαστήριο, έβριζε τους μάρτυρες, συνελήφθη από την αστυνομία και μετά φαίνεται ότι είχε συνεννοήσεις με αστυνομικούς, προκειμένου ο καταδικασθείς σε πρώτο βαθμό να έχει ευνοϊκή μεταχείριση στον δεύτερο βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει στον κρατούμενο αστυνομικό «μίλησα με δικαστικούς και μου έδωσαν συμβουλές για τον τρόπο που θα αφεθείς ελεύθερος».

Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι ότι σε έναν διάλογο ακούγεται ένα από τα μέλη του κυκλώματος να μιλά με αστυνομικό και να λέει ότι θα στείλει μπράβους και ζητάει σε περίπτωση που θα κληθεί η αστυνομία να μην παρέμβει, ώστε απερίσπαστοι να εκβιάσουν τον στόχο τους.

Όσον αφορά τους δικαστικούς στα πλαίσια της υπόθεσης για τη δράση των μελών της μαφίας της Κρήτης, η αστυνομία ερευνά επιπλέον δικαστικό, ο οποίος άφησε ελεύθερο έναν ποινικό, στη κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης και παρά το γεγονός ότι η συνεργός του είχε καταθέσει ότι προωθούσαν ναρκωτικά.