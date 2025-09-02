Καιρίδης σε Πλεύρη: Φαντάζομαι το 2ο νομοσχέδιο περί νόμιμης μετανάστευσης που έπεται είναι το δικό μου

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Δημήτρης Καιρίδης

Έκκληση στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, προκειμένου να προχωρήσει τη νομοθέτηση για τους νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης.

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της νόμιμης μετανάστευσης, και ζήτησε να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή το «νομοσχέδιο Καιρίδη».

«Ο κ. Πλεύρης, βρήκε στα συρτάρια του Υπουργείου δύο νομοσχέδια. Έδειξε μία προτίμηση χρονικά στον κ. Βορίδη, αλλά μας υποσχέθηκε ότι έπεται και 2ο νομοσχέδιο περί νόμιμης μετανάστευσης, του Καιρίδη φαντάζομαι, το οποίο να θυμίσω έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2024. Δεν ήρθε στην Βουλή λόγω των Ευρωεκλογών, αλλά θα έρθει τώρα διότι μία ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική χρειάζεται και τα δύο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης.

Και συνέχισε: «Εμείς δεν είμαστε ούτε αφελείς, της Αριστεράς, ούτε ξενόφοβοι ρατσιστές, της Ακροδεξιάς. Δεν θέλουμε τη χώρα “μπάτε σκύλοι αλέστε” την θέλουμε Ελλάδα, αλλά δεν τη θέλουμε και μικρή, την θέλουμε μεγάλη και ισχυρή. Χρειάζεται λελογισμένη, νόμιμη και επιλεκτική μετανάστευση. Οι χώρες που θα πετύχουν στον 21ο αιώνα είναι αυτές που θα προσελκύσουν νόμιμη, επιλεκτική και καλή μετανάστευση, ταλέντα και εργαζόμενους. Οι χώρες που τους απωθούν θα αποτύχουν».

«Αυτό είναι το μάθημα της Ιστορίας. Αυτό έπρεπε να το μάθει και ο κύριος Βελόπουλος που γεννήθηκε στη Γερμανία», επεσήμανε ο κ. Καιρίδης, τονίζοντας πως «το εθνικό συμφέρον είναι η πάταξη της παράνομης και η ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης. Αυτά πάνε μαζί. Διότι χωρίς νόμιμο δίαυλο επιτρέπεις όλους όσοι είναι εδώ να καταχρώνται το άσυλο».

Στην συνέχεια, απευθυνόμενος στον Θάνο Πλεύρη, είπε: «Θέλω να κάνω μία έκκληση στον κ. Πλεύρη, ο οποίος έκανε ήδη δύο αλλαγές. Η νομιμοποίηση έπειτα από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δεν θέλω να πιστέψω οτι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου, ο Μάκης Βορίδης, και προπαντός, ο Αντώνης Σαμαράς, ψήφισαν τη σχετική διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία…».

Στην συνέχεια ο κ. Καιρίδης επεσήμανε χρειάζεται αυστηροποίηση στο πλαίσιο, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει εξασφάλιση των νόμιμων μεταναστών. «Δεν μπορούμε εκείνου που βρίσκεται εδώ 12 χρόνια να του πούμε “φύγε”. Αποφασίσαμε ως Νέα Δημοκρατία να στείλουμε μήνυμα για το από εδώ και πέρα. Χρειάζεται αυτή η αυστηροποίηση. Όμως για τον νόμιμο μεταναστευτικό πληθυσμό, για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Να εξασφαλίσουμε πως δεν θα βρεθούν αύριο το πρωί σε κενό ασφάλειας και δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

22:46 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

