Πλεύρης: Μεταξύ όσων παρανόμως διαμένουν στην Ελλάδα και των Ελλήνων που θέλουν πάταξη της λαθρομετανάστευσης η ζυγαριά κλίνει υπέρ των Ελλήνων

«Υπάρχει μια ζυγαριά: Από τη μία πλευρά είναι τα δικαιώματα κάποιου που απορρίφθηκε το άσυλο του και είναι παρανόμως στη χώρα, και από την άλλη είναι τα δικαιώματα των Ελλήνων, που θέλουν να προστατεύεται η χώρα τους και θέλουν πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Αυτή η ζυγαριά κλίνει υπέρ των Ελλήνων, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει», τόνισε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η επιλογή όσων δεν δικαιούνται ασύλου θα είναι, πλέον, ή η εθελούσια επιστροφή ή η κράτηση. Δεν θα δίνουμε πλέον τη δυνατότητα σε κάποιους να κωλυσιεργούν και να επιτυγχάνουν άδεια παραμονής με επτάχρονη παρουσία στην Ελλάδα. Η μόνη επιλογή που θα έχουν είναι «αν θα πας πέντε χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή ή αν θα επιστρέψεις πίσω» είπε χαρακτηριστικά.

Για το «πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα» είπε ότι οι υπηρεσίες ξέρουν εάν κάποιος έχει προσφυγικό προφίλ ή όχι. Για όποιους τυγχάνουν διεθνούς προστασίας, πρέπει να πας σε προγράμματα, όχι να ζεις με επιδόματα, αλλά ότι θα ενταχθείς γρήγορα στην εργασία. Και έτσι θα καλυφθεί και ένα εργατικό δυναμικό. Δεν ήρθες εδώ στην Ευρώπη να πάρεις προσφυγική ιδιότητα ώστε να σε ταΐζει ο Ευρωπαίος ή ο Έλληνας φορολογούμενος», είπε ο κ. Πλεύρης.

Όσο για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, «να ξέρουν ποιες είναι οι συνέπειες, ότι σε κορόιδεψαν αυτοί που σου είπαν ότι η Ελλάδα θα είναι φιλική. Να γνωρίζουν ότι θα είναι σε διοικητική κράτηση και επιτήρηση. Να γνωρίζουν ότι είναι ποινικό αδίκημα και θα πάνε στη φυλακή. Να γνωρίζουν ότι δεν θα νομιμοποιηθούν ποτέ στη χώρα», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ρώτησε: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πόσες πιθανότητες δίνετε να επιστρέψουν περισσότεροι; Στην πρώτη περίπτωση έφευγαν 10, στη δεύτερη περίπτωση θα φύγουν 100. Γιατί; Διότι θα έχουν κάτι να χάσουν, πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης. Κάλεσε εξάλλου τους βουλευτές να επισκεφθούν τις δομές όπου δεν υπάρχουν μόνο κατατρεγμένοι αλλά και «κακομαθημένοι». «Τα τραπέζια στο εστιατόριο είναι βιδωμένα καθώς υπάρχει κόσμος, που επειδή δεν του αρέσει το φαγητό, πετάει τα τραπέζια. Ξέρετε ότι στις ανοιχτές δομές υπάρχουν ζημιές που στο 20%-25% γίνονται εσκεμμένα; Εκεί, που τον έχουμε, που τρώει, πίνει, έχει όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν, γήπεδα κ.ά., και μπορεί να πηγαίνει από τις εννέα μέχρι τις εννέα… Υπάρχουν κατατρεγμένοι αλλά υπάρχουν και πολλοί κακομαθημένοι, που νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει».

Παράλληλα, είπε ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου είναι να υπάρχει μια μεγαλύτερη συγκέντρωση παρανόμως εισελθόντων στις δομές: «Οι “Θερμοπύλες” είναι από τις δομές που σχεδιάζουμε να κλείσουμε. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα κλείσει η συγκεκριμένη δομή θα το πούμε, στο τέλος του χρόνου. Η λογική μας είναι να μην έχεις δομές των 100 και 200 και 300 ατόμων, και να πάμε σε μια φιλοσοφία που να υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση». Όσο για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούν μετανάστες, παραπάνω από τις ροές που δέχονται, τα ίδια θα νησιά. Δεν θα υπάρχει καμία απολύτως μεταφορά κόσμου από την ενδοχώρα προς τα νησιά παρά μόνο όταν είναι ευάλωτες ομάδες, διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης και κάλεσε τα κόμματα να απαντήσουν: «Εάν είστε υπέρ των επιστροφών των παρανόμων μεταναστών οφείλετε να το ψηφίσετε. Εάν όχι οφείλετε να το πείτε στον ελληνικό λαό…».