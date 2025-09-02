Eurobasket 2025: Με απουσίες η Εθνική Ομάδα κόντρα στη Βοσνία – Εκτός ο Λαρεντζάκης, αμφίβολη η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ανδρών ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025, αλλά τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τέθηκε εκτός, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα και δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Την ίδια στιγμή, αμφίβολη είναι και η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζάμπολ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νιώθει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Βοσνία θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζαμπολ ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δε θα αγωνιστεί προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση. #HellasBasketball #EuroBasket — HellenicBF (@HellenicBF) September 2, 2025



Έτσι, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ενδέχεται να παραταχθεί με 11 ή ακόμη και με 10 παίκτες, σε ένα ματς όπου η νίκη είναι απαραίτητη ώστε η Εθνική να διατηρήσει το απόλυτο 4/4 και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο.