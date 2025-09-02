Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ – Τρεις τραυματίες

Στο Χάρισμπουργκ της Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ, τρεις άνθρωποι -ανάμεσά τους ένα αγόρι 6 ετών και μια γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι- τραυματίστηκαν σοβαρά τη Δευτέρα όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε πλήθος, κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Kipona, των αυτόχθονων Αμερικανών.

Η εκπρόσωπος της πόλης, Michelle Moyer, δήλωσε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα, την τελευταία ημέρα της τριήμερης γιορτής που αναδεικνύει τις ρίζες των ιθαγενών της περιοχής.

🚨JUST IN: Festival horror as minivan plows through crowd in Pennsylvania as witnesses describe ‘chaotic scene’ Three people have been injured during a horror accident at a festival after a minivan plowed through the crowd. A woman driving a red minivan crashed through the… pic.twitter.com/f7rwpq2sF9 — SANTINO (@MichaelSCollura) September 2, 2025



Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της αστυνομίας και η δήμαρχος Wanda Williams, η οδηγός απέφυγε με ταχύτητα τις μπάρες, που είχαν τοποθετηθεί για να κλείσουν τους δρόμους, χτυπώντας δύο ενήλικες και το παιδί.

Η δήμαρχος τόνισε ότι το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι δύο ενήλικες -μια γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι και ένας άνδρας, υπάλληλος του δήμου- τραυματίστηκαν αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση.

6-year-old boy in critical condition, 2 adults injured after woman plows minivan through annual Labor Day festival in Pennsylvania https://t.co/C0Vv6DTu3w pic.twitter.com/CLhFLusIHr — New York Post (@nypost) September 2, 2025



Ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να σταματήσει τη γυναίκα οδηγό όταν χτυπήθηκε, σύμφωνα με τη δήμαρχο.

Three people have been hospitalized, including one child and a woman in a wheelchair, after a minivan drove through the Kipona Festival in Harrisburg, Pennsylvania, on Monday. Read more: https://t.co/Gn7IJaIKzz pic.twitter.com/0xNZFkUYOB — ABC News (@ABC) September 2, 2025



Η οδηγός, σε κατάσταση εκτός ελέγχου, διένυσε πέντε οικοδομικά τετράγωνα συγκρούοντας το όχημά της «με ό,τι βρισκόταν στον δρόμο της», όπως μετέδωσε το CBS 21 News.

Συντρίμμια από πάγκους και άλλα αντικείμενα είχαν διασκορπιστεί στην περιοχή.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι το αυτοκίνητο πλησίαζε αθόρυβα, προκαλώντας αρχικά αμηχανία πριν ξεσπάσει το χάος. «Αυτό το αυτοκίνητο ήρθε γρήγορα. Χωρίς να φωνάζει κανείς, απλώς έτρεχε», είπε στο ABC27 η Lottie Beauverd, πωλήτρια στο φεστιβάλ.

Here’s the other video. It’s at crash area. pic.twitter.com/naISnLppVo —  Heather 🔆 (@_____Heather_) September 1, 2025



Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στο χώρο κατέγραψε ότι πολλοί επισκέπτες άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν καθώς το όχημα συγκρούονταν με τα θύματα σε μια «χαοτική σκηνή».

Οι λόγοι που οδήγησαν τη γυναίκα να παρακάμψει τις μπάρες και να εισέλθει στον χώρο του φεστιβάλ παραμένουν άγνωστοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα.

Το φεστιβάλ Kipona διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Χάρισμπουργκ από το 1916 και έχει εξελιχθεί από ένα απλό καρναβάλι σε ένα πολύχρωμο γεγονός με εμπορικούς πάγκους, παραστάσεις και παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: New York Post, NBC News