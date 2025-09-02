Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ – Τρεις τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ – Τρεις τραυματίες
Φωτογραφία: AP

Στο Χάρισμπουργκ της Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ, τρεις άνθρωποι -ανάμεσά τους ένα αγόρι 6 ετών και μια γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι- τραυματίστηκαν σοβαρά τη Δευτέρα όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε πλήθος, κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Kipona, των αυτόχθονων Αμερικανών.

Η εκπρόσωπος της πόλης, Michelle Moyer, δήλωσε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα, την τελευταία ημέρα της τριήμερης γιορτής που αναδεικνύει τις ρίζες των ιθαγενών της περιοχής.


Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της αστυνομίας και η δήμαρχος Wanda Williams, η οδηγός απέφυγε με ταχύτητα τις μπάρες, που είχαν τοποθετηθεί για να κλείσουν τους δρόμους, χτυπώντας δύο ενήλικες και το παιδί.

Η δήμαρχος τόνισε ότι το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι δύο ενήλικες -μια γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι και ένας άνδρας, υπάλληλος του δήμου- τραυματίστηκαν αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση.


Ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να σταματήσει τη γυναίκα οδηγό όταν χτυπήθηκε, σύμφωνα με τη δήμαρχο.


Η οδηγός, σε κατάσταση εκτός ελέγχου, διένυσε πέντε οικοδομικά τετράγωνα συγκρούοντας το όχημά της «με ό,τι βρισκόταν στον δρόμο της», όπως μετέδωσε το CBS 21 News.

Συντρίμμια από πάγκους και άλλα αντικείμενα είχαν διασκορπιστεί στην περιοχή.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι το αυτοκίνητο πλησίαζε αθόρυβα, προκαλώντας αρχικά αμηχανία πριν ξεσπάσει το χάος. «Αυτό το αυτοκίνητο ήρθε γρήγορα. Χωρίς να φωνάζει κανείς, απλώς έτρεχε», είπε στο ABC27 η Lottie Beauverd, πωλήτρια στο φεστιβάλ.


Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στο χώρο κατέγραψε ότι πολλοί επισκέπτες άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν καθώς το όχημα συγκρούονταν με τα θύματα σε μια «χαοτική σκηνή».

Οι λόγοι που οδήγησαν τη γυναίκα να παρακάμψει τις μπάρες και να εισέλθει στον χώρο του φεστιβάλ παραμένουν άγνωστοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα.

Πηγή: Χ

Το φεστιβάλ Kipona διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Χάρισμπουργκ από το 1916 και έχει εξελιχθεί από ένα απλό καρναβάλι σε ένα πολύχρωμο γεγονός με εμπορικούς πάγκους, παραστάσεις και παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: New York Post, NBC News

13:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

