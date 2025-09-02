Σεισμός στο Αφγανιστάν: 1.124 νεκροί και 3.251 τραυματίες – Αναζητούν επιζώντες

Σε 1.124 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου.

Τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό, πρόσθεσε η ανθρωπιστική οργάνωση.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Αφγανιστάν δήλωσε στο Associated Press «οι τραυματίες απομακρύνονται, οπότε οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν σημαντικά».

«Ο σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές, μπλοκάροντας τους δρόμους, αλλά έχουν ανοίξει ξανά, και οι υπόλοιποι δρόμοι θα ανοίξουν ξανά για να επιτραπεί η πρόσβαση σε περιοχές που ήταν δύσκολο να προσεγγιστούν», εξήγησε ο Γιουσάφ Χαμάντ.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μετέφερε 30 γιατρούς και 800 κιλά ιατρικού υλικού στην Κουνάρ για να υποστηρίξει τα νοσοκομεία. Τουλάχιστον 40 πτήσεις έχουν μεταφέρει 420 τραυματίες και νεκρούς πολίτες, τόνισε το υπουργείο.

Σπίτια «κατέρρευσαν πάνω σε γυναίκες και παιδιά», κάποια από τα θύματα «σκοτώθηκαν ακαριαία, άλλα τραυματίστηκαν», αφηγήθηκε στο AFP ο Ζαφάρ Χαν Γκοτζάρ, 22 χρονών, που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο μαζί με τον τραυματισμένο αδελφό του στην Τζαλαλάμπαντ.

Στο χωριό Ουαντίρ, δεκάδες κάτοικοι έψαχναν ακόμη, ώρες αφού είχε νυχτώσει, αγνοούμενους στα συντρίμμια των σπιτιών. Στη Μαζάρ Νταρά, άλλη μικρή κοινότητα, οικογένειες άφηναν στο έδαφος τις σορούς των αγαπημένων προσώπων τους, ανάμεσα τους και παιδιών. Οι σοροί ήταν τυλιγμένοι με λευκά σάβανα όπως επιβάλλει η μουσουλμανική θρησκεία.

Αποκλεισμένα χωριά μετά τον σεισμό

Από το ξημέρωμα ώσπου έπεσε το σκοτάδι χθες, ελικόπτερα απογειώνονταν δεκάδες φορές από την Τζαλαλάμπαντ για να διανείμουν βοήθεια, να μεταφέρουν προσωπικό και να φέρουν πίσω δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Πολλά χωριά σε περιοχές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά παρέμεναν απρόσιτα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων λόγω κατολισθήσεων, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας στο Αφγανιστάν συντονιζόμαστε με τις de facto αρχές για αποτιμήσουμε άμεσα τις ανάγκες, να διανείμουμε βοήθεια που χρειάζονται επειγόντως (οι σεισμοπαθείς) κι είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη», σημείωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη. Εκταμιεύτηκε καταρχήν ποσό 5 εκατομμυρίων δολαρίων από το κεντρικό αποθεματικό ταμείο αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων (CERF) του ΟΗΕ, διευκρίνισε.

«Ήταν τρομακτικό, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιτζάζ Ουλχάκ Γιαάντ, αξιωματούχος στη Νουργκάλ.

Στην πλειονότητά τους, συνέχισε, οι σεισμοπαθείς είχαν επιστρέψει πολύ πρόσφατα στο Αφγανιστάν από την εξορία τους στο Πακιστάν και στο Ιράν, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφτηκαν αλλεπάλληλα κύματα απελάσεων – συνολικά, επαναπατρίστηκαν σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια Αφγανοί.

«Είχαμε περίπου 2.000 οικογένειες προσφύγων που είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους» σε αυτή την αγροτική περιοχή, υπολόγισε.

Εξαιτίας του φόβου των μετασεισμών, «όλοι έμειναν έξω», στην ύπαιθρο, πρόσθεσε. Οι αρχές, σωστικά συνεργεία και μέσα ενημέρωσης συναντούν πολλές δυσκολίες για να φθάσουν σε χωριά και κοινότητες, καθώς κατολισθήσεις έκλεισαν δεκάδες δρόμους.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως η περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα – εκεί είναι συγκεντρωμένο το 15% της σεισμικής ενέργειας του πλανήτη.

Αφότου ανακατέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021, το καθεστώς των Ταλιμπάν βρέθηκε ήδη αντιμέτωπο με μία καταστροφική σεισμική δόνηση. Το 2023ο σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην επαρχία Χεράτ, στο άλλο άκρο της επικράτειας, στα σύνορα με το Ιράν, προκάλεσε τον θάνατο 1.500 ανθρώπων, ενώ 63.000 σπίτια καταστράφηκαν.