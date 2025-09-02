Κομισιόν σε Αυτιά: Επιπλέον 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυροσβεστικού στόλου με ακόμη 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα  με πόρους από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ, γνωστοποιεί με απάντησή του στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιά, ο Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Raffaele Fitto. Η εξέλιξη αυτή  αφορά άμεσα  και τη χώρα μας, καθώς αυξάνεται έτσι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει αποτελεσματικά στα κράτη μέλη που πλήττονται από τις πυρκαγιές, όπως η Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο.

Ο Επίτροπος σημειώνει ότι για την περίοδο 2021-27 έχουν διατεθεί στην Ελλάδα 421 εκατ. ευρώ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και επαναλαμβάνει ότι η χώρα μας μπορεί να λάβει αποζημιώσεις εξπρές, εφόσον καταθέσει αίτημα για βοήθεια εντός 12 εβδομάδων από την πρώτη ζημιά.

 Η πλήρης απάντηση είναι η εξής:

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, η οποία έχει στη διάθεσή της 12 εβδομάδες από τη στιγμή επέλευσης της πρώτης ζημίας, ενώ πρέπει να αποδείξει ότι η συνολική άμεση ζημία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002. Το ΤΑΕΕ μπορεί να καλύψει μέρος του κόστους για ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης που βαρύνει τις δημόσιες αρχές. Οι ιδιωτικές ζημίες δεν είναι επιλέξιμες.

Η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Φέτος το καλοκαίρι, η Επιτροπή έχει εκ των προτέρων τοποθετήσει στρατηγικά 650 πυροσβέστες σε χώρες επιρρεπείς σε δασικές πυρκαγιές και συγχρηματοδοτεί την παραμονή τους εκεί, ώστε να εξασφαλιστούν ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης και πολύτιμη ανταλλαγή γνώσεων.

Για την περίοδο των δασικών πυρκαγιών το 2025, η ΕΕ διαθέτει 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από τον μεταβατικό στόλο rescEU και την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, τα οποία σταθμεύουν σε 10 χώρες. Οι πόροι αυτοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που αυτά ζητήσουν βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Η ΕΕ έχει διαθέσει σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους για τη δημιουργία μόνιμου πυροσβεστικού στόλου rescEU. Πρόκειται για 12 αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και 5 ελικόπτερα, χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία θα τεθούν σταδιακά σε υπηρεσία, ενώ το πρώτο ελικόπτερο αναμένεται το 2026 και τα πρώτα αεροσκάφη από τις αρχές του 2028. Αυτό θα δώσει πρόσθετη ώθηση στην ετοιμότητα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τα επόμενα έτη.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021–2027, έχει διατεθεί συνολική δημόσια χρηματοδότηση ύψους περίπου 3 δισ. EUR για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων πυρκαγιάς στα κράτη μέλη. Από το ποσό αυτό, 421 εκατ. EUR έχουν διατεθεί στην Ελλάδα. Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας χρηματοδοτεί επενδύσεις αξίας άνω των 850 εκατ. EUR στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

 

