Κόνι Μεταξά: Θα προτιμούσα να είχα μείνει στην Αμερική

Στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη παραχώρησε συνέντευξη η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια τόνισε πως θα προτιμούσε να είχε παραμείνει στην Αμερική.

Μετάνιωσες που δεν παρέμεινες στην Αμερική;

Θα προτιμούσα να είχα μείνει στην Αμερική, αλλά πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω πως ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή γίνεται για κάποιον λόγο.

Τα παιδιά διάσημων γονέωνν εκτίθενται στη δημοσιότητα χωρίς να το έχουν επιδιώξει. Για σένα ήταν εύκολος αυτός ο δρόμος;

Ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει ένα πάτημα που σου δίνεται από τους γονείς σου για να κάνεις πράγματα. Υπάρχουν όμως και πολλοί προκατειλημμένοι. Όταν έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις πιο εύκολα από τους υπόλοιπους τη δική σου επαγγελματική πορεία, όλοι αυτομάτως σε μισούν. Επίσης, πολλές φορές πιστεύουν ότι δεν αξίζεις και ότι ο μόνος λόγος που τα έχεις καταφέρει είναι επειδή είναι διάσημοι οι γονείς σου.

Το έχεις αντιμετωπίσει κι εσύ;

Όλα τα παιδιά διάσημων γονέων το έχουμε εισπράξει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι μεν μπορεί να έρθουμε πιο γρήγορα στο σημείο που είναι να φτάσουμε, αλλά πρέπει να αποδείξουμε ότι αξίζουμε αυτή τη θέση 100% παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους.

Η αναγνωρισιμότητα τελικά συνηθίζεται ή θα προτιμούσες να μη σε γνωρίζει κανείς;

Δεν με ενοχλεί που με ξέρει κόσμος, γιατί με γνωρίζουν για αυτό που κάνω. Μπορεί ακόμη να λέει κάποιος «η κόρη του Λε Πα», αλλά επειδή έχω πετύχει πράγματα σε αυτό τον επαγγελματικό χώρο που μου αρέσει δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Δεν είναι ότι με ξέρουν μόνο ως κόρη του Λευτέρη Πανταζή. Αν είχα επιλέξει μια άλλη δουλειά, αν ήθελα, για παράδειγμα, να γίνω γιατρός, μπορεί και να με ενοχλούσε.