Μήπως η ζωή στη Γη δημιουργήθηκε από εξωγήινους; Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη για να έχει προκύψει τυχαία

Μια νέα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα πιο διαχρονικά ερωτήματα της επιστήμης: πώς γεννήθηκε για πρώτη φορά η ζωή από την άψυχη ύλη στην πρώιμη Γη;

Χρησιμοποιώντας προηγμένες μαθηματικές μεθόδους, ο Robert G. Endres από το Imperial College London ανέπτυξε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η αυθόρμητη εμφάνιση της ζωής μπορεί να ήταν πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Η έρευνα αναδεικνύει την τεράστια πρόκληση της δημιουργίας δομημένων βιολογικών πληροφοριών σε ρεαλιστικές προβιοτικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας πόσο απίθανο θα ήταν να εμφανιστεί το πρώτο ζωντανό κύτταρο με φυσικό τρόπο. Είναι σαν να προσπαθεί κανείς να γράψει ένα άρθρο για την προέλευση της ζωής σε ένα κορυφαίο επιστημονικό μέσο απλώς πετώντας τυχαίες λέξεις σε μια σελίδα. Οι πιθανότητες της επιτυχίας, γίνονται αστρονομικά ισχνές, καθώς αυξάνεται η απαιτούμενη περιπλοκότητα.

Εφαρμόζοντας τη θεωρία της πληροφορίας και την αλγοριθμική περιπλοκότητα, ο Endres ανέλυσε τι θα χρειαζόταν ώστε το αρχέγονο κύτταρο, γνωστό και ως πρωτοκύτταρο, να συναρμολογήσει τον εαυτό του από απλά, χημικά συστατικά. Η μαθηματική αυτή προοπτική, καταδεικνύει πόσο απίθανο θα ήταν να συμβεί μια τέτοια διαδικασία, αν επαφίονταν αποκλειστικά στην τύχη, κάτω από φυσικές συνθήκες.

Εμπόδια στη δημιουργία της ζωής

Τα ευρήματα δείχνουν πως μόνο η τύχη, σε συνδυασμό με φυσικές, χημικές αντιδράσεις, μπορεί να μην αρκεί για να εξηγήσει την προέλευση της ζωής μέσα στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο της της πρώιμης Γης. Επειδή τα συστήματα τείνουν γενικά προς την αταξία και όχι προς την οργάνωση, ο σχηματισμός των εξαιρετικά δομημένων διατάξεων που απαιτούνται για τη ζωή συναντά σημαντικά εμπόδια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η δημιουργία της ζωής ήταν αδύνατη, αλλά υποδηλώνει ότι η τρέχουσα γνώση μας ίσως είναι ελλιπής. Η έρευνα τονίζει ότι ο εντοπισμός των αρχών της φυσικής πίσω από την ανάδυση της ζωής από άβια ύλη παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη βιολογική φυσική.

Εναλλακτικές υποθέσεις

Ενώ παραμένει προσηλωμένη στην επιστημονική αυστηρότητα, η μελέτη αναγνωρίζει πως, η κατευθυνόμενη Πανσπερμία, η οποία προτάθηκε αρχικά από τους Francis Crick και Leslie Orgel, παραμένει μεν υποθετική, αλλά λογικά ανοιχτή εναλλακτική.

Η υπόθεση αυτή, υποδηλώνει πως, η ζωή μπορεί να δημιουργήθηκε σκόπιμα στη Γη από προηγμένους εξωγήινους πολιτισμούς, αν και ο συγγραφέας επισημαίνει πως, η υπόθεση αυτή, αμφισβητεί το “ξυράφι του Όκαμ“, μία επιστημονική αρχή που προκρίνει τις απλούστερες εξηγήσεις.

Η μελέτη, δεν ακυρώνει την πιθανότητα της φυσικής γέννησης της ζωής στη Γη. Αντίθετα, ποσοτικοποιεί τις μαθηματικές προκλήσεις που ενέχει και, υποστηρίζει πως μπορεί να χρειάζεται να ανακαλύψουμε νέες αρχές της φυσικής ή μηχανισμούς που μπορεί να υπερβούν αυτά τα πληροφοριακά εμπόδια.

Η συγκεκριμένη εργασία των επιστημόνων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ώστε, η μελέτη της προέλευσης της ζωής, να γίνει μαθηματικά πιο ακριβής. Ακόμη, η μελέτη μας υπενθυμίζει πως, ορισμένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος, εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ο συνδυασμός της μαθηματικής ακρίβειας με βιολογικά ερωτήματα, μπορεί να αποκαλύψει νέες διαστάσεις σε αρχαίους γρίφους που σχετίζονται με την ύπαρξή μας.