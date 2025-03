Εξωγήινοι: «Υπάρχουν και τους κρύβουν επί 80 χρόνια τώρα» – Τι λέει το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Στιγμή της Αποκάλυψης»

Οι άνθρωποι που καταγγέλλουν την ύπαρξη ΑΤΙΑ και δίνουν πληροφορίες γι’ αυτά έχουν καταθέσει ότι οι εξωγήινοι όχι μόνο είναι πραγματικοί, αλλά βρίσκονται ήδη ανάμεσά μας εδώ στη Γη και καταγγέλλουν ότι επί 80 χρόνια, οι αμερικανικές αρχές διεξάγουν μια επιτυχή εκστρατεία για να συγκαλύψουν την κατάσταση.

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο “Η Εποχή της Αποκάλυψης”, 34 Αμερικανοί βετεράνοι του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών ισχυρίζονται ότι έχουν άμεση γνώση ή εμπειρία από εξωγήινους. Ισχυρίζονται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενορχηστρώσει μια περίτεχνη εκστρατεία συγκάλυψης για να αποκρύψουν τον παγκόσμιο αγώνα που είναι σε εξέλιξη για τη σύλληψη και την απόκτηση πρόσβασης στην αντίστροφη μηχανική της εξωγήινης τεχνολογίας.

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών Luis Elizondo, ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για “την πιο επιτυχημένη εκστρατεία παραπληροφόρησης στην ιστορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει 80 χρόνια ψεύδους και εξαπάτησης”.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχει ακόμη και μια ομάδα διακομματικών πολιτικών, όπως ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, ο Μαρκ Ρούμπιο και η Δημοκρατική γερουσιαστής της Νέας Υόρκης Κίρστεν Γκίλιμπραντ.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, οι προσωπικότητες αυτές υποστηρίζουν ότι ήρθε η ώρα για “αποκάλυψη”, εννοώντας ότι ήρθε η ώρα να αποκαλύψει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα εξωγήινα μυστικά που υποτίθεται ότι έχουν αποκρυβεί.

Σε σκηνοθεσία του Dan Farah, το φιλμ έχει προκαλέσει αναστάτωση μετά την πρεμιέρα του στο κινηματογραφικό φεστιβάλ SXSW στο Όστιν του Τέξας την περασμένη εβδομάδα. Ενώ πολλοί καλωσόρισαν τα νέα στοιχεία, άλλοι εμμένουν ότι δεν έχουν πειστεί πως ο Farah κατάφερε να αποδείξει κάτι καινούργιο για τους εξωγήινους.

Το βασικό επιχείρημα της «Εποχής της Αποκάλυψης» είναι ότι τα ΑΤΙΑ, ή τα Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα (ΑΤΕΑΦ), δεν είναι μόνο αληθινά, αλλά και ένα θέμα που χρήζει σοβαρής ανησυχίας. Οι συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ ισχυρίζονται από κοινού ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν εδώ και δεκαετίες έναν μυστικό πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας για την κατάκτηση εξωγήινης τεχνολογίας και εξωγήινων μορφών ζωής.

Υποστηρίζουν ότι μυστικοπαθείς προσωπικότητες εντός της κυβέρνησης πιστεύουν πως η πρώτη χώρα που θα ξεκλειδώσει τα μυστικά αυτής της μυστηριώδους τεχνολογίας θα γίνει η ηγετική παγκόσμια δύναμη για τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ δεν είναι η συνηθισμένη συλλογή παρανοϊκών θεωρητικών συνωμοσίας που θα περίμενε κανείς από ένα ντοκιμαντέρ για εξωγήινους. Αντιθέτως, αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα κορυφαίων επιστημόνων, στρατιωτικών και πρώην ή νυν κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Jay Stratton, πρώην διευθυντής της κυβερνητικής ομάδας εργασίας UAP (Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα), ο οποίος ισχυρίζεται: “Έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια μη ανθρώπινα σκάφη και μη ανθρώπινα όντα”.

Ομοίως, ο Κρίστοφερ Μέλον, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, εκτιμά ότι η αλήθεια για τους εξωγήινους αποτελεί “τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ανθρώπινη ιστορία”. Μιλώντας στο Q&A μετά την πρεμιέρα της ταινίας, ο Farah δήλωσε: “Πρόκειται για μια πολύ πραγματική κατάσταση, και το διακύβευμα είναι απίστευτα υψηλό, και είναι σαφώς το πιο διακομματικό ζήτημα της εποχής μας – ηγέτες και από τα δύο πολιτικά κόμματα μου κατέστησαν σαφές πόσο σοβαρό είναι. “Αλλά το κοινό δεν έχει ιδέα. Ο μέσος άνθρωπος στο δρόμο είναι εντελώς στο σκοτάδι”.

Ενώ η ύπαρξη των εξωγήινων υποτίθεται ότι ήταν κρυμμένη από το κοινό για χρόνια, αυτό το ντοκιμαντέρ «καβαλάει ένα κύμα» αυξανόμενης υποστήριξης για περισσότερη διαφάνεια.

Το 2017, μια έρευνα των New York Times διαπίστωσε την ύπαρξη του Προγράμματος Αναγνώρισης Προηγμένων Αεροδιαστημικών Απειλών του Πενταγώνου (Advanced Aerospace Threat Identification Program – AATIP), στο οποίο ο Luis Elizondo ισχυρίζεται ότι ήταν μέλος.

Η αυξανόμενη δημόσια πίεση οδήγησε στη συνέχεια στην αποκάλυψη πολλών εκθέσεων του Πενταγώνου που επιβεβαιώνουν εκατοντάδες θεάσεις UAP από στρατιωτικό προσωπικό. Το 2023, αυτό οδήγησε σε μια μεγάλη ακρόαση στο Κογκρέσο, στην οποία ο David Grusch, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάλυσης του UAP σε μια αμερικανική αμυντική υπηρεσία, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είχε πάρει στην κατοχή της εξωγήινα σκάφη και “βιολογικών υλικών”.

Πέρυσι, ο κ. Elizondo και αρκετοί άλλοι συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ κατέθεσαν στο Κογκρέσο για την ύπαρξη ενός μυστικού προγράμματος ανάκτησης UAP. Ο Μάικ Γκολντ, μια άλλη βασική πηγή πληροφοριών στο φιλμ, κατέθεσε στο Κογκρέσο μαζί με τον Elizondo.

Ο Γκολντ είχε διατελέσει προηγουμένως αναπληρωτής διαχειριστής της NASA για τη διαστημική πολιτική και τις συνεργασίες και μέλος της ανεξάρτητης ομάδας μελέτης του οργανισμού UAP τον Οκτώβριο του 2022.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Νοεμβρίου, μίλησε για τη σοβαρότητα και την πραγματικότητα των ΑΤΙΑ ως άλυτου μυστηρίου που αξίζει επιστημονικής έρευνας μεγάλης κλίμακας. ‘Το προσωπικό της NASA που θα έμπαινε μπροστά και θα συμμετείχε σε τέτοιου είδους συζητήσεις θα έκανε μια ισχυρή δήλωση στην επιστημονική κοινότητα ότι τα UAP πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να ερευνώνται αναλόγως’, δήλωσε ο Gold.

Είτε οι εξωγήινοι είναι αληθινοί είτε όχι, οι εκκλήσεις για αποκάλυψη αποτελούν πλέον μια αναμφισβήτητη πολιτική πραγματικότητα που δεν μπορεί απλά να διαγραφεί ως μια θεωρία που δεν έχει νόημα ή ως περιθωριακό ενδιαφέρον, σημειώνει η Mailonline. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, ο κ. Elizondo το αποκαλεί “τη μεγαλύτερη αλλαγή παραδείγματος στην ιστορία της ανθρωπότητας”.

Το ντοκιμαντέρ συζητά επίσης μερικές από τις πιο γνωστές εμφανίσεις ΑΤΙΑ, όπως το “αντικείμενο Tic Tac” που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης πάνω από το Σαν Ντιέγκο το 2004.

Μαθαίνουμε ότι αυτό το αντικείμενο υποτίθεται ότι έπιασε ταχύτητες δέκα φορές μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν να επιτύχουν τα καλύτερα αεροσκάφη της Αμερικής πριν σταματήσει αμέσως – ένα κατόρθωμα που θεωρείται αδύνατο από τους περισσότερους.

Το αντικείμενο φάνηκε επίσης να κάνει άλλους αδύνατους ελιγμούς, όπως πτώση 80.000 ποδιών σε ένα δευτερόλεπτο και αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς να χάσει ταχύτητα. Σε συνδυασμό με την προφανή έλλειψη φτερών, σημάτων ή καυσαερίων, το ντοκιμαντέρ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πρόκειται για εξωγήινο σκάφος.

Ωστόσο, με το διακύβευμα τόσο υψηλό, το ντοκιμαντέρ σκοντάφτει στο ίδιο εμπόδιο που σκοντάφτει η έρευνα σε τόσα άλλα ντοκιμαντέρ για εξωγήινους. Αν αυτά που λένε οι συμμετέχοντες είναι αληθινά, τότε οποιαδήποτε πραγματική πληροφορία που θα μπορούσαν να δώσουν είναι πολύ απόρρητη για να την μοιραστούν ανοιχτά.

Αυτό αφήνει τους συμμετέχοντες του ντοκιμαντέρ να κάνουν μερικούς αρκετά άγριους ισχυρισμούς χωρίς να παρέχουν πραγματικά κανένα στοιχείο προς υποστήριξη. Όπως έγραψε ο Christian Zilko του IndieWire σε μια κριτική του, το The Age of Disclosure παρουσιάζει “το πιο πειστικό επιχείρημα που μπορείτε να προβάλετε χωρίς να δείξετε καμία πραγματική απόδειξη”.

Τα ελάχιστα στοιχεία που προσφέρουν είναι είτε παλιά, όπως το βίντεο Tic Tac, είτε τόσο ασαφή και ταξινομημένα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αμφισβητηθούν με νόημα. Όπως το θέτει ο Daniel Fienberg του The Hollywood Reporter: “Το πρόβλημά μου με το The Age of Disclosure δεν είναι η έλλειψη αντίθετων φωνών. Είναι ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί που να διαψεύδουν οτιδήποτε εδώ. Τίποτα δεν είναι αποδεδειγμένο και συνεπώς τίποτα δεν μπορεί να αντικρουστεί.

Οι επικριτές έχουν επίσης επισημάνει ότι πολλές από τις “αξιόπιστες” πηγές που προβάλλονται στο ντοκιμαντέρ έχουν προηγουμένως προβεί σε εξαιρετικά αμφισβητήσιμους ισχυρισμούς. Ο Steven Greenstreet, ερευνητής δημοσιογράφος της New York Post, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο X ότι ο Luis Elizondo ισχυρίστηκε ότι το Πεντάγωνο τον εκπαίδευσε να κατασκοπεύει τρομοκράτες με ψυχικές δυνάμεις.

Σε ένα περιστατικό που περιγράφεται στο πρόσφατο βιβλίο του, ο κ. Elizondo ισχυρίστηκε ότι μεταμορφώθηκε ψυχικά σε άγγελο για να τρομάξει έναν τρομοκράτη στο κρεβάτι του. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο πειστικό είναι στην πραγματικότητα το ντοκιμαντέρ, έχει θεωρηθεί από πολλούς ως μια σημαντική νομιμοποίηση του κινήματος της αποκάλυψης.

Το γεγονός ότι μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα όπως ο Mark Rubio μιλάει μαζί με υποστηρικτές του UAP όπως ο κ. Elizondo προσδίδει στους ισχυρισμούς τους σοβαρό βάρος.

Τελικά, ο στόχος του ντοκιμαντέρ δεν είναι απαραίτητα να πείσει τον θεατή ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, αλλά μάλλον να πιέσει για περισσότερη διαφάνεια από την κυβέρνηση.

Όπως λέει στην ταινία ο κ. Stratton, μια βασική φιγούρα του ντοκιμαντέρ: “Πιέστε τους αντιπροσώπους σας, πιέστε την εκτελεστική εξουσία, πιέστε τον πρόεδρο να το κάνει αυτό να έρθει στο φως, να υπάρξει διαφάνεια, ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι αληθινό.