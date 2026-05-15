Eurovision 2026: Τι θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στις χώρες που μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό;

Η παρουσία του Ισραήλ στη Eurovision του 2026, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από ένα μέρος του κοινού που παρακολουθεί τον μουσικό θεσμό, ο οποίος φέτος κλείνει 70 χρόνια «ζωής». Μάλιστα, πέντε χώρες απέσυραν τη συμμετοχή τους.

Τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκε ότι το Ισραήλ θα μπορεί εάν το επιθυμεί να συμμετάσχει στην Eurovision 2026, κάτι που τελικά έγινε. Ο Νόαμ Μπετάν προκρίθηκε στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5), ύστερα από την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, μερικοί θεατές τον αποδοκίμασαν, φωνάζοντας αντι-ισραηλινά συνθήματα, ενώ άλλοι φώναζαν το όνομά του σε ένδειξη υποστήριξης.

Όταν έγινε γνωστό πως το Ισραήλ θα διαγωνιστεί κανονικά το 2026, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ισλανδία, ανακοίνωσαν πως αποχωρούν από τον διαγωνισμό.

Τι θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στις πέντε χώρες το Σάββατο;

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE ανακοίνωσε ότι αντί να μεταδώσει τον Τελικό, θα προβάλλει ένα επεισόδιο από την κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990 «Father Ted» στην οποία ένας κακότυχος καθολικός ιερέας και ένας συνάδελφός του επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν στην Ιρλανδία στη Eurovision με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα κερδίσει ξανά και δεν θα αναγκαστεί να επωμιστεί το κόστος της διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Η Ιρλανδία κέρδισε τον διαγωνισμό τέσσερις φορές τη δεκαετία του 1990.

Η απόφαση του RTE να μεταδώσει το επεισόδιο επικρίθηκε σφοδρά από έναν από τους δημιουργούς της σειράς. Ο Γκράχαμ Λίνεχαμ, επικριτής της φιλοπαλαιστινιακής στάσης της Ιρλανδίας, δήλωσε μέσω Χ ότι του προκαλεί αποστροφή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το επεισόδιο και κατηγόρησε το RTE για αντισημιτισμό. Εκπρόσωπος του RTE αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.

Οι περισσότεροι φαν της Eurovision στην Ιρλανδία θα μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό στο δίκτυο του BBC, καθώς τα βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια είναι ευρέως διαθέσιμα στη χώρα.

Οι τηλεθεατές στην Ισπανία θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα εναλλακτικό σόου με Ισπανούς μουσικούς όπως οι πρώην φιναλίστ της Eurovision Σανέλ και Ραφαέλ.

Η διευθύντρια περιεχομένου του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου TVE Άνα Μαρία Μπόρδας δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς θα μεταδοθεί ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας του ΟΗΕ για την Ειρηνική Συμβίωση.

Το σλοβενικό δίκτυο RTV θα μεταδώσει σειρά ντοκιμαντέρ για τη σύγκρουση στη Γάζα με τίτλο «Φωνές της Παλαιστίνης», δήλωσε η Νατάλια Γκόρτσακ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό παρόλο που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.

«Θα το μεταδώσουμε με ισλανδικό σχολιασμό. Συνεχίζει να είναι δημοφιλές πρόγραμμα στην Ισλανδία, και μεταδίδεται εδώ για πολύ καιρό, και όταν συμμετέχουμε και όταν όχι», δήλωσε εκπρόσωπος του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου RUV.

Το ολλανδικό δίκτυο δήλωσε ότι είναι καθήκον του να καταστήσει σημαντικά γεγονότα διαθέσιμα στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Κάποιοι έχουν δηλώσει ότι η απόφαση να μεταδοθεί το σόου υπονομεύει το μποϊκοτάζ.

Ακόμα και σε χώρες που συμμετέχουν, αυτοί που είναι αντίθετοι στην παρουσία του Ισραήλ πραγματοποιούν τις δικές τους διαδηλώσεις.

Στο Βέλγιο, οι διοργανωτές ενός εναλλακτικού φεστιβάλ που μαγνητοσκοπήθηκε αυτή την εβδομάδα ενθαρρύνουν τον κόσμο να δει τη δική τους εκδήλωση αντί της Eurovision.

Το βελγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο δήλωσε ότι τα ποσοστά τηλεθέασης για τους ημιτελικούς της Eurovision ήταν μειωμένα κατά το ήμισυ σε σχέση με πέρυσι, κάτι που απέδωσαν εν μέρει στη συμμετοχή του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, που διοργανώνει την εκδήλωση, δεν έχει σχολιάσει άμεσα το μποϊκοτάζ αλλά έχει τονίσει ότι σκοπός του διαγωνισμού είναι να μην έχει πολιτικό χαρακτήρα.