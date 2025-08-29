Κόνι Μεταξά για το διαζύγιο των γονέων της: «Ένιωθα ως παιδί ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα»

Η Κόνι Μεταξά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! όπου μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο των γονέων της, Λευτέρη Πανταζή και Ζώζας Μεταξά, αλλά και για το πώς η ίδια βίωσε την κατάσταση μεγαλώνοντας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση της με την ψυχοθεραπεία.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις τριών ετών. «Ήμουν πολύ μικρή, 3 ετών», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αυτή είναι μια εμπειρία που κανένα παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα. «Δεν νομίζω ότι αυτό το διαχειρίζεται ποτέ καλά κανένα παιδί χωρισμένων γονιών. Είναι για πάντα δύσκολο. Όχι επειδή θέλεις να είναι μαζί οι γονείς σου, αλλά επειδή τελικά δημιουργούνται δύο οικογένειες κι εσύ βρίσκεσαι συνέχεια στη μέση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τα συναισθήματα που είχε ως μοναχοπαίδι, τονίζοντας ότι πολλές φορές ένιωθε υπεύθυνη για τον χωρισμό. «Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία», τόνισε.

Όσο για την ψυχοθεραπεία, αποκάλυψε ότι τη βοήθησε σε μεγάλο βαθμό, αν και πλέον δεν συνεχίζει. «Όχι πλέον. Δεν έκανα πολλά χρόνια», ανέφερε, επισημαίνοντας πως η διαδικασία αυτή τη βοήθησε να συνειδητοποιήσει όσα βίωνε ως παιδί.