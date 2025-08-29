Κόνι Μεταξά για το διαζύγιο των γονέων της: «Ένιωθα ως παιδί ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κόνι Μεταξά για το διαζύγιο των γονέων της: «Ένιωθα ως παιδί ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα»

Η Κόνι Μεταξά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! όπου μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο των γονέων της, Λευτέρη Πανταζή και Ζώζας Μεταξά, αλλά και για το πώς η ίδια βίωσε την κατάσταση μεγαλώνοντας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση της με την ψυχοθεραπεία.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις τριών ετών. «Ήμουν πολύ μικρή, 3 ετών», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αυτή είναι μια εμπειρία που κανένα παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα. «Δεν νομίζω ότι αυτό το διαχειρίζεται ποτέ καλά κανένα παιδί χωρισμένων γονιών. Είναι για πάντα δύσκολο. Όχι επειδή θέλεις να είναι μαζί οι γονείς σου, αλλά επειδή τελικά δημιουργούνται δύο οικογένειες κι εσύ βρίσκεσαι συνέχεια στη μέση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τα συναισθήματα που είχε ως μοναχοπαίδι, τονίζοντας ότι πολλές φορές ένιωθε υπεύθυνη για τον χωρισμό. «Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία», τόνισε.

Όσο για την ψυχοθεραπεία, αποκάλυψε ότι τη βοήθησε σε μεγάλο βαθμό, αν και πλέον δεν συνεχίζει. «Όχι πλέον. Δεν έκανα πολλά χρόνια», ανέφερε, επισημαίνοντας πως η διαδικασία αυτή τη βοήθησε να συνειδητοποιήσει όσα βίωνε ως παιδί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κορκίδης: Οι φόροι που έδωσαν πλεόνασμα «δίνουν χώρο» για ελαφρύνσεις

Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ της χώρας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από αυτήν την ακολουθία σε 14 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:35 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Μάικ, έγινε 12 ετών – Η τούρτα γενεθλίων που του ετοίμασε

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για την Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς έχει γενέθλια ο μικρότερος γιο...
17:04 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Αισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά»

Η Ιωάννα Τούνη, μετά την πρόσφατη αναφορά της στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD), μοιράστ...
12:52 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Capitano» – Η τρυφερή ανάρτηση μετά τον τελευταίο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Ελένη Βουλγαράκη μετά τον τελευταίο αγώνα του Φώτη Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό, αναδημοσίευσ...
04:50 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Δανάη Μπάρκα: Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές στη Σέριφο με φίλους

Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει να μοιράζεται όμορφες στιγμές από το καλοκαίρι της, αυτή τη φορά από ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix