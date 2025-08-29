Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών»

«Το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ζητούσε συγγνώμη από τους πολίτες γιατί η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων και συμμετείχαν στην προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, υιοθετώντας θεωρίες συνωμοσίας για “άγνωστα καύσιμα” και “χαμένα βαγόνια”», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

Τραγωδία στα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν: «Όμως το μόνο που έκαναν, ήταν να επιχειρήσουν για άλλη μία φορά να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα με τη συνήθη κοπτοραπτική τους» και προσθέτουν: «Επειδή η αλήθεια είναι επίμονη και γυρίζει μπούμερανγκ σε όσους διακινούν θεωρίες συνωμοσίας, ιδίως όταν προσπαθούν να καπηλευθούν κομματικά μία τραγωδία, τους θυμίζουμε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι “η ανάφλεξη προήλθε από άγνωστο καύσιμο” αλλά και από το βήμα της Βουλής, που έλεγε ότι “αναζητούμε ακόμα να μάθουμε ποιο είναι το άγνωστο καύσιμο, που προκάλεσε την ανάφλεξη”. Τους θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη στη Βουλή για τα “τρία βαγόνια που ως δια μαγείας χάθηκαν”».

«Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα», επισημαίνουν.

Καταλήγοντας, αναφέρουν: «Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσουν από το ΠΑΣΟΚ για την απίστευτη λαθροχειρία τους σχετικά με το τελικό δημοσιονομικό κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, την οποία συνέκριναν δύο φορές με την εξέλιξη του πληθωρισμού αλλά και για τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε θέσει για τα φορολογικά έσοδα και την οικονομία. Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις».

