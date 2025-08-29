Τραγωδία στα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023 και η υπόθεση πλέον οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο στους αντίκλητους δικηγόρους, με το επόμενο βήμα να είναι ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.

Από χθες το μεσημέρι βρίσκεται στα χέρια του εφέτη ανακριτή Λάρισας το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αφορά στη φωτιά η οποία ξέσπασε μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά. Επίσης στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ίχνη καύσης ούτε στο εσωτερικό της καμπίνας, όπως μετέδωσε το larissanet.gr.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), τον Φεβρουάριο, άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής.

Τον Μάρτιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα στην εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Σημειώνεται ότι για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Δείτε τις δηλώσεις που έκανε ο Λεωνίδας Κουμπούρας, ένας από τους πρώτους συνηγόρους διαδίκων που έλαβε την περάτωση της ανάκρισης: