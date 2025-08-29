Ηχηρή απάντηση Δένδια σε Φιντάν: Λυπάμαι ειλικρινά για τις δηλώσεις του – Είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς 

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας

«Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς» χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να προκληθεί κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξαιτίας των αντιτουρκικών αισθημάτων της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν για τις οποίες με πληροφόρησαν».

Και συνέχισε: «Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την ελληνική πολιτική σκηνή ότι χρησιμοποιεί τα θέματα της Τουρκίας ως «πολιτική ασπιρίνη» προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή της ελληνικής κοινής γνώμης από τα εσωτερικά ζητήματα.  Στην συνέχεια αναφέρθηκε και ονομαστικά στον Νίκο Δένδια. «Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή», υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες μέσω του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές – Η ανάρτηση Κικίλια

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
12:30 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Κόντρα Γεωργιάδη – Καραγεωργοπούλου στη Βουλή: «Είστε πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες»

Σήμερα επιτελείται στο ΕΣΥ το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής ανακαίνισης όλων των εποχών, ...
12:01 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαβιβάστηκε στη Βουλή η μήνυση κατά της Λιάνας Κανέλλη – «Μια ακόμα αξιοθρήνητη πράξη», απαντά η ΚΟ του ΚΚΕ

Διαβιβάστηκε στη Βουλή την Τρίτη (26/8) η μήνυση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά της ...
11:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της – «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) αποκάλυψε η υφυπ...
11:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Yπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουρ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix