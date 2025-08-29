Ηχηρή απάντηση Δένδια σε Φιντάν: Λυπάμαι ειλικρινά για τις δηλώσεις του – Είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς 

«Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς» χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να προκληθεί κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξαιτίας των αντιτουρκικών αισθημάτων της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν για τις οποίες με πληροφόρησαν».

Και συνέχισε: «Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την ελληνική πολιτική σκηνή ότι χρησιμοποιεί τα θέματα της Τουρκίας ως «πολιτική ασπιρίνη» προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή της ελληνικής κοινής γνώμης από τα εσωτερικά ζητήματα. Στην συνέχεια αναφέρθηκε και ονομαστικά στον Νίκο Δένδια. «Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή», υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν.