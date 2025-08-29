«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το πρώτο teaser της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το πρώτο teaser της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ

Το πρώτο teaser της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», της πιο πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων, είναι στον «αέρα» και μας προετοιμάζει για ένα δυνατό, σκοτεινό και απόλυτα ανθρώπινο δράμα που έρχεται σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX.

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που θεωρείται σταθμός στη νεοελληνική λογοτεχνία, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη μέσα από μια σειρά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Η σπουδαία σειρά «ζωντανεύει» για πρώτη φορά στην ΕΡΤ, με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδας Χρυσομάλλης, Ελισσαίος Βλάχος.

«Η μεγάλη χίμαιρα» είναι μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της Beta Films, της MomPracem Film και της Boo Productions.

Δείτε το πρώτο teaser:

