Γιάννης Ζαρλακούτης: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών – Σε πένθος το ελληνικό χάντμπολ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιάννης Ζαρλακούτης: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών – Σε πένθος το ελληνικό χάντμπολ

Πέθανε ο πρώην διεθνής αθλητής, Γιάννης Ζαρλακούτης, όπως γνωστοποίησε η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος. Σε λίγες ημέρες θα γινόταν 47 ετών.

«Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρετά με οδύνη τον πρώην διεθνή αθλητή Γιάννη Ζαρλακούτη που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή.

Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας. Σε 5 ημέρες στις 7 Σεπτεμβρίου θα γινόταν 47 ετών. Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν αθλητής υψηλού επιπέδου και κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια, όπως η πρόκριση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2007 και στη νίκη μας επί της Πολωνίας στη Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα.

Γέννημα- θρέμμα του Πανελληνίου ΓΣ με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ συμμετείχε σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, EHF Cup, Τσάλεντζ Καπ), σημειώνοντας μάλιστα και 30 γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης δύο σεζόν στον Ιωνικό ΝΦ και μία σεζόν στον Πήγασο Αιγίου. Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Ελένη Χρονοπούλου και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο.

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τον Πανελλήνιο ΓΣ.

Γιάννη καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί το μήκος του αντίχειρα σας να δείξει πόσο μεγάλος είναι ο εγκέφαλος σας; Τι λέει νέα μελέτη;

ΠΟΕΔΗΝ: Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο-Το προσωπικό μειώνεται και οι κενές θέσεις αγγίζουν τις 20.000

Λογαριασμοί ρεύματος Σεπτεμβρίου: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ανά πάροχο – Τι σας συμφέρει περισσότερο

Χρυσός: Σε νέο ιστορικό ρεκόρ τη τιμή του – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Η Google διαψεύδει ότι υπάρχει προειδοποίηση για διαρροή δεδομένων στο Gmail – «Ανακριβείς ισχυρισμοί»

Ειδικοί προειδοποιούν για την νέα τάση στο dating – Τι είναι το «Shrekking»
περισσότερα
11:15 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κόνι Μεταξά: Θα προτιμούσα να είχα μείνει στην Αμερική

Στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη παραχώρησε συνέντευξη η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια ...
10:50 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Για το 4/4 η Εθνική Ομάδα απέναντι στη Βοσνία – Η ώρα του αγώνα

Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, δηλαδή μετά τη νίκη της ...
03:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Αλεξάντερ Ίσακ: Η Λίβερπουλ επισημοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της

Η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο σίριαλ του καλοκαιριού....
02:00 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Ασταμάτητες Τουρκία, Σερβία και Γερμανία

Ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο ξεκίνησαν με δυνατές μάχες στο Eurobasket 2025, χαρίζοντας θεαμα...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix