Οι μειώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο ανά εταιρεία

οικονομία

ρεύμα

Ανακοινώθηκαν από τους παρόχους τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος  για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, οι χρεώσεις για τις τιμές του ρεύματος είναι μεταξύ 8,98 λεπτά και 16,2 λεπτά ανά kWh για τον μήνα Σεπτέμβριο από 15,15 λεπτά με 25,5 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο. Ουσιαστικά η μέση τιμή του ρεύματος μειώνεται στα 14,1 λεπτά ανά kWh δηλαδή 26% χαμηλότερα από τον περασμένο μήνα. Μάλιστα η λιανική τιμή του ρεύματος αποκλιμακώνεται κατά 10% με 48%.

Οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος ανά πάροχο

Αναλυτικά τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος των παρόχων διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΕΗ

  • Κυμαινόμενο Γ1/Γ1Ν πράσινο οικιακό τιμολόγιο: Η τιμή του μειώνεται στα 0,129 ευρώ ανά kWh, από 0,15153 ευρώ ανά kWh που ήταν τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται πως η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν στα 0,1594  ευρώ ανά kWh.
  • Για καταναλώσεις άνω των 500 κιλοβατώρων τον μήνα: η τιμή του μειώνεται στα 0,15308 ευρώ ανά kWh τον Σεπτέμβριο από 0,17516 που ήταν τον Αύγουστο.

Protergia

Home Value Special: Η τιμή του ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβριο είναι στα 15,9 λεπτά ανά kWh το Home Value Special με έκπτωση συνέπειας. Δηλαδή μειωμένη κατά 11%.

ΗΡΩΝ

Basic Home: Η τιμή του ρεύματος είναι μειωμένη κατά 38% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο δηλαδή πέφτει  στα 10,96 λεπτά ανά kWh

Elpedison

Η τιμή του ρεύματος είναι σταθερή στα 15,24 λεπτά ανά kWh για όλη την κατανάλωση για τον μήνα  Σεπτέμβριο. Ωστόσο είναι μειωμένη κατά 15%-35% σε σχέση με τον Αύγουστο.

Φυσικό Αέριο

«Ρεύμα Οικιακό»: Η χρέωση είναι στα 15,74 λεπτά ανά kWh. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση της τάξεως του 12%.

NRG

Tο ειδικό τιμολόγιο: Η τιμή του ρεύματος είναι μειωμένη κατά 20% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον  Αύγουστο δηλαδή ανέρχεται στα 15,9 λεπτά ανά kWh.

Ελίν

Power On! Home Green: Η τιμή του ρεύματος μειώνεται στα  8,97 λεπτά ανά kWh τον Σεπτέμβριο από  14,24 λεπτά  που ήταν τον Αύγουστο. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση της τάξεως του 48%.

Volton

Volton Green Ειδικό: Η τιμή του ρεύματος μειώνεται κατά 18% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο δηλαδή ανέρχεται στα   13,5 λεπτά ανά kWh.

ZeniΘ

Power Home Start: Η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 16,15 λεπτά ανά kWh τον Σεπτέμβριο  και καταγράφει μια πτώση της τάξεως του 37% σε σχέση με τον περασμένο μήνα

Ρεύμα: Ποια είναι η εικόνα σήμερα για την τιμή του

Σύμφωνα με το https://euenergy.live/ η τιμή  χονδρικής του ρεύματος στη χώρας μας βρίσκεται από χθες κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Συγκεκριμένα, η τιμή του ρεύματος στη χώρα μας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώνεται σήμερα στα 99.76 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 99.42 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν χθες.

 

