Ίθαν Χοκ: Δήλωσε χαρούμενος που έχασε τον ρόλο του Τζακ Ντόσον στον Τιτανικό του 1997 – «Ο Λίο το διαχειρίστηκε καλύτερα»

Ο Ίθαν Χοκ είναι χαρούμενος που έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Τιτανικό από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

«Δεν νομίζω ότι θα είχα διαχειριστεί αυτή την επιτυχία τόσο καλά όσο ο Λίο», δήλωσε ο 54χρονος Χοκ στο βρετανικό GQ σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Ο 50χρονος Ντι Κάπριο υποδύθηκε τον Τζακ Ντόσον, τον ρομαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορική επική ταινία του Τζέιμς Κάμερον του 1997 για το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912.

Παρά τον δισταγμό του για το πώς θα χειριζόταν τη φήμη που προσέλκυσε ο Ντι Κάπριο για τον ρόλο του στον Τιτανικό, ο Χοκ είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Dead Poets Society» , «Reality Bites» και «Before Sunrise» πριν κυκλοφορήσει η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία.

Το 1997, ο Χοκ συμπρωταγωνίστησε μαζί με την πρώην σύζυγό του Ούμα Θέρμαν στην ταινία Gattaca. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1998 και η 55χρονη Θέρμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2004. Το ζευγάρι χώρισε επίσημα το 2005. «Είναι ταπεινωτικό», είπε ο Χοκ για την προσοχή που έχει δοθεί γύρω από το διαζύγιό τους. «Είναι σχεδόν ταπεινωτικό ακόμα και όταν λένε θετικά πράγματα».

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Μάγια, 27 ετών, και έναν γιο, τον Λέβον, 23 ετών. Ο Χοκ θα εμφανιστεί σύντομα στις ταινίες She Dances και Black Phone 2.