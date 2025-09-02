Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 1.411 νεκροί και 3.124 τραυματίες

Όσο περνούν οι ώρες ο αριθμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν αυξάνεται. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιγιουλάχ Μουτζάχιντ είπε ότι τουλάχιστον 1.411 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, η οποία ισοπεδώθηκε από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σε ανάρτηση στο Χ ο Ζαμπιγιουλάχ Μουτζάχιντ ανέφερε ότι τουλάχιστον 3.124 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.400 σπίτια καταστράφηκαν.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να φτάσουν στις επαρχίες στα ανατολικά της χώρας που επλήγησαν από τον σεισμό, καθώς η περιοχή είναι απομακρυσμένη, ορεινή και οι δρόμοι δεν ήταν προσβάσιμοι εξαιτίας κατολισθήσεων.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξεχνάμε τον λαό του Αφγανιστάν που αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις, πολλαπλά σοκ και η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων έχει κορεστεί», δήλωσε η Indrika Ratwatte, μόνιμη συντονίστρια του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν.

Επιπλέον προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει για να βοηθήσει την χώρα. «Πρόκειται για αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ κάνουμε αγώνα δρόμου κόντρα στον χρόνο για να φτάσουμε στους ανθρώπους», τόνισε η μόνιμη συντονίστρια του ΟΗΕ.

Ο σεισμός έπληξε πολλές επαρχίες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Χωριά ισοπεδώθηκαν και άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια σπιτιών που ήταν κατασκευασμένα κυρίως από τούβλα από λάσπη και ξύλο και δεν άντεξαν τις δονήσεις.