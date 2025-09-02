Ζαχαράκη σε Τασούλα: Το δημόσιο σχολείο ενισχύεται φέτος με ακόμη περισσότερο μόνιμο προσωπικό – Μεγάλη πρόκληση το δημογραφικό

Enikos Newsroom

πολιτική

Τασούλας- Ζαχαράκη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς της και ειδικότερα για την προετοιμασία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας: «Η κυρία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δημόσιο σχολείο ενισχύεται φέτος, όπως επεσήμανε, με ακόμη περισσότερο μόνιμο προσωπικό. Εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ τόνισε τη μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού ζητήματος.

Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών υποδομών μέσα και από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, το οποίο επεκτείνεται με την αύξηση της δωρεάς των τραπεζών, ύψους 400 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αναφέρθηκε, επίσης, σε πρωτοβουλίες, όπως η ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου με τους διαδραστικούς πίνακες, η λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου για δεύτερη χρονιά, η δυνατότητα που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς με το πολλαπλό βιβλίο για κάθε μάθημα, αλλά και η αντικατάσταση και αναβάθμιση των μουσικών οργάνων και του εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας ευχαρίστησε την Υπουργό για την ενημέρωση και εξέφρασε την ευχή του για μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά για όλους.

«Ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης», τόνισε ο κ. Τασούλας, «είναι κοινωνική απαίτηση. Οφείλουμε να προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές, ανεξαιρέτως, ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, παρέχοντας τα εφόδια και τις δεξιότητες για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Ενισχύοντας τους μαθητές στηρίζουμε και ενδυναμώνουμε και τις οικογένειές τους. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι βέβαιο, πως καλείται να επιτελέσει εθνική αποστολή προετοιμάζοντας τη νεολαία της Ελλάδος στο βηματισμό της μέσα στις προκλήσεις ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου, όπου η προσαρμοστικότητα και η δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των καιρών θα έχουν καθοριστική σημασία».

