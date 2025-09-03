Σάκης Κατσούλης: Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα

Σάκης Κατσούλης Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Φωτογραφία: Instagram/sakiskats

Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους πως λαμβάνει ήδη αντιβίωση, αφού διαγνώστηκε με αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα.

«Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είσαι 20 χρονών», έγραψε σε Insta-story του ο Σάκης Κατσούλης.

«Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα… Διάγνωση; «Αιφνίδια βαρηκοΐα». Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, παρακαλώ πείτε μου και εσείς», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του ο επιχειρηματίας.

Σάκης Κατσούλης

 

