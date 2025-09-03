Θεσσαλονίκη: Ληστές ακινητοποίησαν 26χρονη στο σπίτι της – Προσπάθησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς με σύριγγες

Στιγμές τρόμου έζησε μία 26χρονη χθες (02/09) το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν δύο κακοποιοί μπήκαν στο διαμέρισμά της, την ακινητοποίησαν, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ στο σημείο βρίσκονταν δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα με κλήση στο “100” για ύποπτα άτομα και συνέλαβαν τους δράστες, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 42χρονο και 39χρονο, οι οποίοι – επιπλέον – επιχείρησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίησή τους και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.