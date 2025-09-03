Θεσσαλονίκη: Ληστές ακινητοποίησαν 26χρονη στο σπίτι της – Προσπάθησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς με σύριγγες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ληστές ακινητοποίησαν 26χρονη στο σπίτι της – Προσπάθησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς με σύριγγες

Στιγμές τρόμου έζησε μία 26χρονη χθες (02/09) το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν δύο κακοποιοί μπήκαν στο διαμέρισμά της, την ακινητοποίησαν, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ στο σημείο βρίσκονταν δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα με κλήση στο “100” για ύποπτα άτομα και συνέλαβαν τους δράστες, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 42χρονο και 39χρονο, οι οποίοι – επιπλέον – επιχείρησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίησή τους και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο μικροσκόπιο 5 Καθηγητών το ελληνικό σύστημα υγείας: ελλείψεις, ανισότητες και νέες προκλήσεις

Τι ώρα να πίνουμε καφέ για να αυξήσουμε την ενέργεια, να αντιμετωπίσουμε τη δυσκοιλιότητα και να μην επηρεάσουμε τον ύπνο

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα για τη νεανική επιχειρηματικότητα – Ποιοι θα λάβουν από τα τέλη του μήνα επιχορήγηση ύψους 17.0...

ΚΕΦΙΜ: Έχει εφαρμοσθεί το 39% των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η κβαντική εμπλοκή διαρκεί 600 φορές περισσότερο σε μυστηριώδεις σκοτεινές καταστάσεις – Αποκαλυπτική μελέτη

Το ζώδιο που άθελά του ραγίζει καρδιές – Καμιά φορά δεν είναι καλό να είσαι ακαταμάχητος
περισσότερα
12:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Φωτιά σε υπόγειο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκάλεσε ζημιές 10.000 ευρώ

Φωτιά στον υπόγειο χώρο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, ξέσπασ...
11:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κέρκυρα: Συνελήφθη γιατρός για βιασμό – H καταγγελία 18χρονης

Στη σύλληψη ενός γιατρού που διατηρεί ιατρείο στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας προχώρησαν αστ...
11:47 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μπακογιάννης: «Ο δήμος Αθηναίων κλείνει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου»

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» υποστηρίζει πως ο δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να ...
11:00 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μαφία της Κρήτης: Οι αγοραπωλησίες όπλων μέσω… Viber από την «Ομάδα Πυρομαχικών» και οι «Street Dealers» – «Θέλουν ψυγείο τα παγωτίνια»

Με σαφή ιεραρχία και καταμερισμό ρόλων, φαίνεται πως λειτουργούσε το πολυμελές κύκλωμα που απο...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix