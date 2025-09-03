Νατσιός για το επεισόδιο με τους Τούρκους ψαράδες: Από το «ενδίδω» παράγεται ο ενδοτισμός

πολιτική

Επίθεση κατά του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια εξαπέλυσε ο πρόεδρος της «ΝΙΚΗΣ», Δημήτρης Νατσιός, για το επεισόδιο με Τούρκους ψαράδες στο Θρακικό πέλαγος.

«Οι Τούρκοι ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα επειδή το 2017 η Ελλάδα είχε “ενδώσει” λόγω της ομηρίας των δύο στρατιωτικών της, ανέφερε σε συνέντευξή του ο ανεκδιήγητος υπουργός Κικίλιας. Δηλαδή η χώρα μας «αντάλλαξε» την απελευθέρωση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με το δικαίωμα των Τούρκων να ψαρεύουν ελεύθερα στις θάλασσές μας;» ανέφερε σε ανάρτηση ο Δημήτρης Νατσιός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Νατσιού:

Από το «ενδίδω» παράγεται ο ενδοτισμός,
η υποχωρητικότητα,
η μειοδοσία.
Αν δεν ήταν του ιδίου φυράματος και ο κ. @kmitsotakis
θα τον είχε διώξει από την κυβέρνηση για τις προδοτικές αυτές δηλώσεις.
Μητσοτάκης ο κατευναστικός, Γεραπετρίτης ο μειοδοτικός, Κικίλιας ο ενδοτικός…
Η κατ’ ευφημισμόν…ελληνική κυβέρνηση».

