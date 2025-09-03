Θερμό επεισόδιο ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών ανοιχτά της Σαμοθράκης – «Πυροβολούσαν στον αέρα οι Τούρκοι»

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όταν ελληνικά αλιευτικά συγκρούστηκαν λεκτικά και προφορικά με τουρκικά σκάφη που είχαν πλησιάσει σε μικρή απόσταση από τις ελληνικές ακτές. Οι Έλληνες ψαράδες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την παρουσία τους, όμως δέχτηκαν απειλές και –όπως καταγγέλλεται– πυροβολισμούς στον αέρα.

Ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, δήλωσε στη Voria: «Τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Η κατάσταση ήταν τεταμένη γύρω στις 22:00, με τους Έλληνες ψαράδες να βιντεοσκοπούν τα περιστατικά. Παρά τις αναφορές τους στις αρμόδιες αρχές, κανείς δεν έφτασε στο σημείο, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση.

Δημοσιεύτηκε από Παύλος Μανωλής στις Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο που κατέγραψαν ναυτικοί από μηχανότρατες. Σε αυτά ακούγονται οι Τούρκοι αλιείς να ζητούν από τους Έλληνες να απομακρυνθούν, θεωρώντας ότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Σε άλλο βίντεο φαίνονται σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής να απωθούν τα ελληνικά αλιευτικά, τα οποία αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν. Ο ναυτικός που κατέγραψε το περιστατικό φωνάζει: «Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα, τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος πουθενά, κοιτάξτε θράσος, θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας».

Σε άλλο βίντεο που ανάρτησε Έλληνας ναυτικός ακούγονται καθαρά οι πυροβολισμοί που –σύμφωνα με τους ψαράδες– προήλθαν από τουρκικά αλιευτικά. Λίγα λεπτά αργότερα τα ελληνικά σκάφη, κυρίως από την Καβάλα αλλά και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής.

«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε ο κ. Μανιός.

Αυτήν την περίοδο τα γρι-γρι ψαρεύουν γαύρο, ενώ το φαινόμενο της παρουσίας μεγάλου αριθμού τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος έχει απασχολήσει πολλές φορές τους Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι ζητούν μέτρα προστασίας και παρέμβαση των αρχών για να αποφευχθούν επικίνδυνα περιστατικά στο μέλλον.