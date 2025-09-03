Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση, επί της οδού Χρυσοστόμου στο Περιστέρι. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε επιχείρηση με υφάσματα και λευκά είδη, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο και στο δώμα του κτιρίου.

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Ένα άτομο μεταφέρθηκε με αναπνευστικά στο «Σισμανόγλειο»

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο με αναπνευστικά λόγω των καπνών, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρισκόταν εντός της επιχείρησης ωστόσο απομακρύνθηκε απ’ αυτήν χωρίς την παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, υλικές ζημιές προκλήθηκαν λόγω της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα καθώς και εθελοντές. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

