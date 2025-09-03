Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» – Ποιους «έκοψε» ο Ρουί Βιτόρια

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» – Ποιους «έκοψε» ο Ρουί Βιτόρια

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Mε τους Μίλος Πάντοβιτς, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι να μένουν εκτός!

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με δύο επιθετικούς στο Europa League, με τους Ντέσερς και Σφιντέρσκι να είναι οι εκλεκτοί του Ρουί Βιτόρια.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Τερματοφύλακες: Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Κότσαρης

Αμυντικοί: Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης

Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Σάντσες, Τσέριν, Μπρέγκου

Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα

Μη γηγενείς (17): Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα

Association trained (4): Σιώπης, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Μπακασέτας

Club trained (2): Κότσαρης, Μπρέγκου

Λίστα Β’: Λάβδας, Σκαρλατίδης, Φικάι

