Ισραήλ: Δεν αποκλείει ένα σχέδιο εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων – Τι αποκάλυψε στενός σύμβουλος του Νετανιάχου

Ένα σχέδιο για κατάπαυση πυρός στην Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων βρίσκεται στο τραπέζι εδώ και μέρες και έχει την αποδοχή της Χαμάς. Ωστόσο επίσημα το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην πρόταση και συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Βέλγιο: Θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Σε αυτή την φάση εκτιμάται ότι το Τελ Αβίβ θέλει να διατηρήσει την επιλογή της κατάπαυσης πυρός. Αυτό φέρεται να επιβεβαίωσε και ο υπουργός Στρατηγικών Σχέσεων και στενός σύμβουλος του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Ντέρμερ είπε σε κράτη τα οποία μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς ότι η χώρα του δεν έχει αποκλείσει μία μερική συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, παρά τις κατηγορηματικές δημόσιες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού και Ισραηλινών αξιωματούχων οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο.

Κεφαλογιάννη για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ: Αντί ο κ. Δούκας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, κάνει φθηνή προπαγάνδα

Το δίκτυο Channel 13 ανέφερε ότι ο Ντέρμερ, ο οποίος είναι από τους βασικούς συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις, είπε στις μεσολαβήτριες χώρες να μην δίνουν μεγάλη σημασία στις δημόσιες δηλώσεις από το Ισραήλ που υπογραμμίζουν την επιμονή της ισραηλινής κυβέρνησης σε μια συνολική συμφωνία με τους δικούς της όρους και δείχνουν ότι δεν θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας μερικής συμφωνίας με την Χαμάς.

Σύμφωνα με το δίκτυο, τα σχόλια του Ντέρμερ προκάλεσαν συγκρατημένη αισιοδοξία στις μεσολαβήτριες χώρες για μία επανάληψη των διαπραγματεύσεων στο κοντινό μέλλον.

10:39 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

10:11 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

09:58 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

09:42 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

