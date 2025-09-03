Βόλος: Φωτιά σε υπόγειο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκάλεσε ζημιές 10.000 ευρώ

Φωτιά στον υπόγειο χώρο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης 3/9, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 11 πυροσβέστες, περιόρισαν τις φλόγες στον χώρο του υπογείου και προχώρησαν σε κατάσβεση και αποκάθαρση του χώρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, από τη φωτιά κάηκαν καλώδια και ένας σέρβερ, με τις ζημιές να εκτιμώνται σε περίπου 10.000 ευρώ, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν περιουσία 100.000 ευρώ.

Το συμβάν έληξε γύρω στις 7 το πρωί και διενεργείται προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.