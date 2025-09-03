Φωτεινή Ντεμίρη: Οι δύο απώλειες ανήμερα των γενεθλίων της και η αποκάλυψη για το νέο μέλος της οικογένειάς της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτεινή Ντεμίρη
Φωτογραφία: Instagram/fofo_ntemiri

Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η Φωτεινή Ντεμίρη. Η αγαπημένη ηθοποιός πριν από λίγες ώρες και με αφορμή το ευχάριστο γεγονός, θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Στην δημοσίευσή της, η Φωτεινή Ντεμίρη αναφέρθηκε στον τρόπο που είχε κλείσει η περσινή χρονιά για εκείνη, αποκαλύπτοντας πως την ημέρα των γενεθλίων της είχαν πεθάνει η σκυλίτσα της η «Μόλυ», με την οποία συμπορεύτηκαν για 14 χρόνια, καθώς και ένας αγαπημένος της θείος, με τον οποίο όμως είχε χρόνια να βρεθεί, διότι ζούσε στο Λονδίνο.

Παρ’ όλα αυτά, η ηθοποιός φέτος υποδέχεται τον νέο χρόνο πιο ευχάριστα, αφού η οικογένειά της εδώ και 3 μήνες έχει μεγαλώσει κατά ένα μέλος. Η καλλιτέχνις έκανε γνωστό πως υιοθέτησε την «Φόξυ», ένα γλυκύτατο σκυλάκι που πριν ήταν αδέσποτο.

Μάλιστα, η Φωτεινή Ντεμίρη στην ανάρτηση για τα γενέθλιά της, ανέβασε μία φωτογραφία της στην οποία την βλέπουμε μαζί με την σκυλίτσα της.

Στη λεζάντα, η ηθοποιός έχει γράψει: «Πέρσι τέτοια μέρα, στα γενέθλια μου, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου σκυλίτσα Μόλυ! Ήμασταν μαζί 14 χρόνια, χρόνια αγάπης, χρόνια τρυφερότητας και αφοσίωσης! Και είχα ακόμα μια απώλεια, έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα ένας αγαπημένος μου θείος, που όμως είχα χρόνια να τον δω διότι ζούσε στο Λονδίνο κι εγώ ως παιδάκι τον έλεγα: ο θείος ο no, διότι μου έκανε εντύπωση που έλεγε no no no!!!!

Η ζωή κυλάει και έχει τους δικούς της κανόνες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να τους αποδεχτούμε… Φέτος έχω στην αγκαλιά μου την Φόξυ, ένα αδεσποτάκι που υιοθέτησα πριν 3 μήνες και έφερε στη ζωή μου πάλι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Προσπαθώ να την κάνω να αποβάλλει τον τρόμο, που κουβαλάει και νομίζω πως κάτι καταφέρνω… Εύχομαι ο γενέθλιος χρόνος μου, να συνεχίσει έτσι ωραία όπως ξεκινάει! Με υγεία, καινούργιες ωραίες συνεργασίες και την οικογένεια να αυξάνεται όμορφα!!!».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotini Ntemiri (@fofo_ntemiri)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

ΤτΕ: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των νέων δανείων

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Η NASA θέλει να τοποθετήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030 – Γιατί είναι δύσκολη υπόθεση η επιλογή τοποθεσίας

Το Google Messages αποκτά νέο, φρέσκο look και η οθόνη συνομιλιών γίνεται πιο «εκφραστική»
περισσότερα
16:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τζουντ Λο: Βίντεο από το «ατύχημα» του ηθοποιού στη Βενετία – Παραπάτησε καθώς έβγαινε από θαλάσσιο ταξί

Ο Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο είχε μια άτυχη στιγμή στη Βενετία, στην οποία βρέθηκε με αφορμή ...
12:33 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ιουλία Καλλιμάνη: Της έριξαν πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο – «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις»

Την έντονη ενόχλησή της έδειξε η Ιουλία Καλλιμάνη επί σκηνής όταν δέχτηκε ένα πανέρι με λουλού...
11:32 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τράβις Κέλσι: Έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ – Οι πιθανοί κουμπάροι στον γάμο τους

Ο σταρ του NFL Τράβις Κέλσι μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον αρραβώνα του με τη σούπερ στ...
03:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Χριστίνα Μαραγκόζη για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή: «Τα συναισθήματα πάντα ίδια…»

Ένδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν την Τρίτη (2/9) από την ημέρα που ο Αντώνης Βαρδής έφυγε από τη ζω...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος