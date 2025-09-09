Εξάρχεια: Συνελήφθησαν τα παιδιά γνωστού πολιτικού – Βρέθηκαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλοπ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Εξάρχεια Αστυνομική Επιχείρηση

Στην σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της ΟΠΚΕ είδαν δύο νέους να κινούνται ύποπτα και προχώρησαν στον έλεγχό τους. Όταν τους σταμάτησαν και τους έκαναν σωματικό έλεγχο, βρήκαν στην κατοχή τους δύο πτυσσόμενα γκλοπ, τα οποία ήταν κρυμμένα στα εσώρουχα τους, και κοκάλινα γάντια.

Οι δύο νέοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για το νόμο περί όπλων, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι παιδιά γνωστού πολιτικού, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει διατελέσει και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν την Κρατική Ασφάλεια.

 

12:07 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

