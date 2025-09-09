Γεωργιάδης για το «φακελάκι» σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν, οι πολίτες να κάνουν καταγγελία

Enikos Newsroom

Υγεία

Άδωνις Γεωργιάδης

«Περιμένω την επίσημη ενημέρωση. Δυστυχώς το “φακελάκι” το κάνουν αρκετοί δυστυχώς. Έχω πει στον κόσμο να κάνει καταγγελία. Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν, να κάνουν καταγγελία αμέσως» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο ΟΡΕΝ, αναφορικά με την σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών για «φακελάκι».

«Το ανθρώπινο λάθος, είναι δυστυχώς, μια πιθανότητα. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ» σχολίασε σχετικά με το λάθος σε μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική.

