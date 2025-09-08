Γεωργιάδης: Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας μετά την πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών – «Θα πάω και θα βρούμε λύσεις»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θα επισκεφτεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έλαβε πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου. «Άπαντες εγγυώνται την ειρήνη κατά την επίσκεψη μου αυτή. Φυσικά και την αποδέχομαι και την προγραμματίζω άμεσα», τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στα social media.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Αναλυτικά, ο υπουργός Υγείας αναφέρει τα εξής σε ανάρτησή του:

«Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας.

Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις) ζητά την επίσκεψη μου και άπαντες εγγυώνται την ειρήνη κατά την επίσκεψη μου αυτή. Φυσικά και την αποδέχομαι και την προγραμματίζω άμεσα. Εγώ ούτως ή άλλως ήθελα και να πάω και το θεωρούσα σημαντικό. Κάποιοι ανεγκέφαλοι με εμπόδισαν δια της βίας. Και θα πάω λοιπόν και θα βρούμε λύσεις.

Υγ: ιδιαιτέρως ευχαριστώ το Σύλλογο για την δημόσια αναγνώριση του, των πραγματικών μου προσπαθειών και της αληθινής μου βούλησης να βρω λύσεις στα προβλήματα. Με τέτοιο πνεύμα καλοπιστίας θα πάμε το ΕΣΥ μπροστά όλοι μαζί.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΣΙΝΔ)

Δράμα 8/9/2025

Προς τον Υπουργό Υγείας, κο Άδωνι Γεωργιάδη, Αξιότιμε κε Υπουργέ

Μετά από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και λόγω της ακύρωσης της επίσκεψής σας στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και της αναφοράς από μέρους σας ότι θα μας επισκεφθείτε μόνο με επίσημη πρόσκληση από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου που να εγγυάται την ασφάλειά σας, εμείς, ως Σύλλογος Ιατρών Νοσοκομείου Δράμας, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να σας προσκαλέσουμε να επισκεφθείτε άμεσα το Νοσοκομείο μας.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου μας περιμέναμε την επίσκεψή σας με ιδιαίτερη αγωνία εδώ και πολύ καιρό, έπειτα από την πολύ επιτυχημένη και εποικοδομητική συνάντηση που είχε το διοικητικό μας συμβούλιο μαζί σας στο Υπουργείο τον Φεβρουάριο του παρόντος έτους, ώστε να συζητήσουμε μαζί σας, δια ζώσης στο Νοσοκομείο μας, όλα τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για να βρούμε μαζί σας επιτέλους άμεση λύση, αφού γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που επιθυμείτε και εσείς για το Νοσοκομείο μας. Θεωρούμε ότι είναι άδικο για εμάς τους γιατρούς του Νοσοκομείου που σας αναμέναμε σύσσωμοι ειρηνικά να μην έχουμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε και να σας δείξουμε επί τόπου όλα μας τα προβλήματα.

Η καθημερινότητά μας έχει γίνει αβάσταχτη και οι συνθήκες εργασίας μας δυσμενείς. Το Νοσοκομείο μας εκπέμπει σήμα κινδύνου και αυτό επηρεάζει τόσο τη δική μας σωματική και ψυχική ευρωστία, όσο και των ασθενών μας, οι οποίοι είναι τελικοί αποδέκτες όλων των παθογενειών. Με βαθιά ελπίδα ότι θα έχουμε σύντομα απάντησή σας για την ημερομηνία επίσκεψής σας, για να συζητήσουμε δια ζώσης στο Νοσοκομείο μας, όπως είχαμε κάνει και στο Υπουργείο πριν λίγους μήνες, σας εγγυόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ομαλή πορεία της επίσκεψής σας στο χώρο του Νοσοκομείου μας.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου μας επιθυμούμε μόνο να λύσουμε ειρηνικά όλα τα προβλήματα, τα δικά μας και των ασθενών μας, γιατί παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας».

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Παρθένα Κιορτέβε

Ο Γραμματέας

Ραφαήλ Ιωαννίδης

Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας. Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις)… pic.twitter.com/MBrokrWaUK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας υπό τον όρο ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων θα εγγυηθεί ότι δεν θα γίνουν επεισόδια

Νωρίτερα σήμερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφτεί το νοσοκομείο της Δράμας υπό την προϋπόθεση να του σταλεί έγγραφη πρόσκληση από τον Σύλλογο των Εργαζομένων και να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνουν επεισόδια, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιου Νικολαΐδη για την απουσία παθολόγων στο νοσοκομείο.

«Θα πάω στο νοσοκομείο της Δράμας μόνο με έναν όρο: Να μου στείλει έγγραφη πρόσκληση ο Σύλλογος Εργαζομένων και να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει κανένα επεισόδιο» είπε ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στα επεισόδια και τις απειλές που δέχθηκε και είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Απαντώντας στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι μόνο κατά το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει τρεις προκηρύξεις, που έχουν καταστεί όλες άγονες. Αυτό, όπως είπε, αποδεικνύει το πραγματικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον του υπουργείου για την κάλυψη των κενών ιατρικών θέσεων στο νοσοκομείο και ειδικά των θέσεων παθολόγων, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον Οκτώβριο – που θα κλείσει ο κύκλος της προηγούμενης προκήρυξης – και στη νέα προκήρυξη που θα βγει για όλες τις κενές θέσεις σε άγονες περιοχές, θα επαναπροκηρυχθούν και πάλι αυτές οι πέντε θέσεις που αφορούν παθολόγους για το ΓΝ Δράμας, είπε ο υπουργός. Παράλληλα, οι επικουρικές θέσεις όσων επικουρικών γιατρών έγιναν μόνιμοι, θα επαναπροκηρυχθούν για να πληρωθούν, και συνεπώς θα προστεθούν στο νοσοκομείο κι άλλοι ιατροί.

Συνολικά στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, είπε ο κ. Γεωργιάδης το 77% των οργανικών του θέσεων είναι καλυμμένες. Συγκεκριμένα, σε 725 συνολικά οργανικές θέσεις υπηρετούν 558 και η μέση πληρότητα του νοσοκομείου είναι στο 58%. Σε σχέση με το 2019, στο νοσοκομείο υπηρετούν εννέα περισσότεροι ιατροί, τέσσερις επιπλέον νοσηλευτές και ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου από τα 8,1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019, έχει ανέλθει στα 13 εκατ. ευρώ το 2024 (αύξηση κατά 60%).

Όπως υπογράμμισε, κατά την τελευταία πρόσκληση προκηρύχθηκαν ταυτόχρονα για το νοσοκομείο της Δράμας συνολικά 20 θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και παθολόγων. Υπήρξε ενδιαφέρον για τις 15 θέσεις και έχουν προσληφθεί ήδη 10 ιατροί που αφορούν άλλες ειδικότητες. Συνεπώς, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης, η αιτία έλλειψης ενδιαφέροντος από παθολόγους, δεν βρίσκεται στην απουσία οικονομικών κινήτρων ή υποδομών της πόλης που δεν καθιστούν ελκυστικές τις θέσεις των παθολόγων, καθώς, αν ήταν αυτός ο λόγος, δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον από τους γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων. «Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που θέλησα να επισκεφτώ το νοσοκομείο, γιατί κάτι άλλο θα πρέπει να συμβαίνει στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου και δεν θέλει κανένας να πάει, ενώ για τις άλλες ειδικότητες υπάρχει ενδιαφέρον».

Αναφερόμενος στα επεισόδια που έγιναν και την ματαίωση της επίσκεψής του στο νοσοκομείο, ο υπουργός είπε ότι ο πρόεδρος του σωματείου του νοσοκομείου, με ανακοίνωσή του καλούσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, εξυβρίζοντάς τον. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι είναι ο ίδιος που πριν έξι μήνες, όταν έγινε η πρόσληψη των 10 γιατρών, με επαινούσε με άλλη ανακοίνωσή του. Επισήμανε ότι στα σχόλια της επίσημης ιστοσελίδας του σωματείου των εργαζομένων υπήρχαν μεταξύ άλλων απειλητικές αναρτήσεις, όπως αυτή που έγραφε: «Κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα που έχετε εκεί και φυτεύστε μια 9αρα σφαίρα στο κρανίο στην σαύρα που θα έρθει, και ίσως πάτε καλύτερα».

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε και το ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση που έβγαλε η κομματική οργάνωσή του στη Δράμα: «Τέτοιες αναρτήσεις, τελικά τις επικροτείτε και με κατηγορείτε πως έφυγα προσχηματικά από την επίσκεψη» είπε και καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι «υποδαύλισε και συμμετείχε στο να γίνουν τα επεισόδια αυτά».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Αν. Νικολαϊδης, πήρε αποστάσεις από τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, λέγοντας ότι «ήμουν ο πρώτος που βγήκα σε πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό και τα καταδίκασα». Εγώ είπε ο κ. Νικολαΐδης «δεν ήρθα εδώ για να μαλώσω, αλλά να συζητήσω ήρεμα και να διεκδικήσω». Αντιτάχθηκε στην λογική του υπουργού για αναβολή της επίσκεψης επειδή υπήρχε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, λέγοντας σκωπτικά ότι «τότε και ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πάει στην ΔΕΘ γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες».

Αναφερόμενος στην ασφάλειά του, ο βουλευτής είπε ότι «αυτό είναι αρμοδιότητα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και εάν πράγματι κινδυνεύει ο υπουργός Υγείας και δεν μπορεί να πάει την Δράμα, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Χρυσοχοΐδης».

Υποστήριξε ότι η αιτία που οι προκηρύξεις για γιατρούς στην Δράμα βγαίνουν άγονες, βρίσκεται στην απουσία υποδομών. Οι γιατροί, είπε, δίνουν την ψυχή τους στο νοσοκομείο αλλά και εσείς θα έπρεπε να έρθετε να ακούσετε τους καρκινοπαθείς που περιμένουν τους παθολόγους για να λειτουργήσει η μονάδα, ασχέτως εάν υπήρχε η όποια διαμαρτυρία – και να δοθούν λύσεις.