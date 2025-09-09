Γαλλία: Τουλάχιστον πέντε κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν μπροστά σε τζαμιά

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία, Αστυνομία
πηγή: AP Photo/Jeffrey Schaeffer

Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και την περιφέρειά του, ανακοίνωσε μέσω του X ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνέζ, καταγγέλλοντας «απεχθείς πράξεις».

Τα κεφάλια αυτά βρέθηκαν σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Ένα από τα κεφάλια ανακαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης. Αυτό είναι τυλιγμένο, συνοδευόμενο από μια σκόπιμα προκλητική κάρτα και μια λέξη με ορθογραφικά λάθη.

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ’ αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του στο X ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

Πηγή: Le Figaro, ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το Olivomed της InterMed

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Μητσοτάκης: Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία-Τι είπε για μισθούς και φόρους

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι πιο δυναμικοί κλάδοι στις προσλήψεις προσωπικού στην Ελλάδα

Τι σημαίνει η φράση «εκ του μη όντος» και από πού προέρχεται

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov
περισσότερα
13:17 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 πολίτες έπειτα από μαζικό μπλακ άουτ – Αναφορές για «εμπρηστική ενέργεια» σε πυλώνες ηλεκτροδότησης

Χάος επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, όταν μια μεγάλης κλίμακα...
12:58 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις με 19 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της δια...
12:19 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Δασμοί: Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών κρίνουν «ταπεινωτική» τη συμφωνία με τον Τραμπ – Το 60% επιθυμεί την παραίτηση της Φον ντερ Λάιεν

Μία νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει έντονη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Κομισιό...
11:08 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες

Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες είναι ο πρόσφατος απολογισμός της σύγκρουσης ενός τρέν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος