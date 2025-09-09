Ηράκλειο: Έσπασε αγωγός στο ΠΑΓΝΗ – Τραυματίστηκε ασθενής στο κεφάλι

Έσπασε αγωγός νερού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με τα νερά να πέφτουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι.

Στις 2 τα ξημερώματα έσπασε ο αγωγός και τεράστια ποσότητα νερού έπεσε  πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξύπνησαν και πετάχτηκαν πετάγονται από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας ότι έγινε σεισμός. Ωστόσο, όπως γρήγορα αντιλήφθηκαν, είχε σπάσει ο αγωγός νερού και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι. Ο ασθενής δυστυχώς τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

Παράλληλα, στον θάλαμο, όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς, έτρεξαν εργαζόμενοι, νοσηλευτές και γιατροί για να απομακρύνουν τα νερά.

«Τέτοια συμβάντα έχουν συμβεί και στο παρελθόν»

«Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο», ανέφερε στο cretapost ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης.

«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος. Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ», επεσήμανε σχετικά ο κ. Βρύσαλης.

