Βουλή – Ένταση Βελόπουλου με Γιαννούλη: «Μίλησε ο προδότης της Μακεδονίας»

πολιτική

Βελόπουλος Γιαννούλης

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη.

“Συνεχίζει να διακόπτει. Θόρυβο κάνει και ο τενεκές, το έχω ξαναπεί» ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας από το προεδρείο της Ολομέλειας να τον προστατεύσει από τις διακοπές.

«Ήσουν κάποτε και συντονιστής εκπομπών στην ΕΡΤ και δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τους ομιλητές» πρόσθεσε.

«Την βλακεία δεν μπορώ να την παλέψω. Ο κρατικοδίαιτος, λέει αγράμματο εμένα! Τέτοιο θράσος! Μια ζωή στην ΕΡΤ βολεμένος ήταν ο κύριος αυτός και συνεχίζει να διακόπτει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βελόπουλος

«Έγινε ό,τι έγινε. Άσε με να μιλήσω! Φτάνει η ειρωνεία. Ξέρω ότι δεν με συμπαθείς αλλά τα γελάκια και οι ειρωνείες στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, όχι σε μένα. Απαγορεύεται να μην σέβεσαι τον συνάδελφο. Καλύτερα να αποχωρήσεις. Μίλησε ο προδότης της Μακεδονίας» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με τον κ. Γιαννούλη να αποχωρεί αυτοβούλως από την αίθουσα.

Χρήστος Γιαννούλης
Ο Χρήστος Γιαννούλης εξέρχεται από την αίθουσα

Δείτε στο 27ο λεπτό

