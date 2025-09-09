Νότιγχαμ: Μία ανάσα από τον πάγκο της Φόρεστ ο Ποστέκογλου

Ο πρώην προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστεκόγλου, είναι έτοιμος να ενταχθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ ως νέος προπονητής της ομάδας, μετά την αποχώρηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον σύλλογο.

Σύμφωνα με το The Athletic, η Νότιγχαμ αναμένεται να ανακοινώσει την άφιξη του Άγγελου Ποστέκογλου ως νέου προπονητή της μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής αναμένεται να φτάσει στο “City Ground” μαζί με αρκετούς από τους συνεργάτες του από την Tότεναμ.

Μετά την απομάκρυνση του Νούνο, η Φόρεστ εξέταζε αρκετούς υποψήφιους προπονητές, μεταξύ των οποίων και τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έχει προηγουμένως προπονήσει αγγλικούς συλλόγους όπως η Τσέλσι και η Τότεναμ. Άλλες επιλογές που εξέταζαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συνεργάτες του ήταν οι Αντόνι Ιραόλα, Μάρκο Σίλβα και Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο Νούνο ανέλαβε ως διάδοχος του Στιβ Κούπερ τον Δεκέμβριο του 2023. Κέρδισε τα 28 από τα 73 παιχνίδια που καθοδήγησε την ομάδα, εξασφαλίζοντας την παραμονή στην κατηγορία στο τέλος της πρώτης του σεζόν, πριν οδηγήσει τη Φόρεστ στην έβδομη θέση της Premier League και στην πρόκριση στην Ευρώπη την περασμένη χρονιά.

Ο Ποστέκογλου, από την άλλη, έβαλε τέλος στην 17ετή αναμονή της Τότεναμ για κάποιο τρόπαιο, καθώς τα “σπιρούνια” νίκησαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League και εξασφάλισαν θέση στο Champions League για τη φετινή σεζόν. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αντικαταστάθηκε αυτό το καλοκαίρι από τον Τόμας Φρανκ.

Το πρώτο ματς του Ποστέκογλου ως προπονητής της Φόρεστ θα είναι αυτό το Σάββατο (13/9, 14:30) στο “Emirates Stadium”, όπου η Νότιγχαμ θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για την 4η αγωνιστική της Premier League.