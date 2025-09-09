Νότιγχαμ: Μία ανάσα από τον πάγκο της Φόρεστ ο Ποστέκογλου

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Άγγελος Ποστεκόγλου, Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο πρώην προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστεκόγλου, είναι έτοιμος να ενταχθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ ως νέος προπονητής της ομάδας, μετά την αποχώρηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον σύλλογο.

Σύμφωνα με το The Athletic, η Νότιγχαμ αναμένεται να ανακοινώσει την άφιξη του Άγγελου Ποστέκογλου ως νέου προπονητή της μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής αναμένεται να φτάσει στο “City Ground” μαζί με αρκετούς από τους συνεργάτες του από την Tότεναμ.

Μετά την απομάκρυνση του Νούνο, η Φόρεστ εξέταζε αρκετούς υποψήφιους προπονητές, μεταξύ των οποίων και τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έχει προηγουμένως προπονήσει αγγλικούς συλλόγους όπως η Τσέλσι και η Τότεναμ. Άλλες επιλογές που εξέταζαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συνεργάτες του ήταν οι Αντόνι Ιραόλα, Μάρκο Σίλβα και Όλιβερ Γκλάσνερ.

 

Ο Νούνο ανέλαβε ως διάδοχος του Στιβ Κούπερ τον Δεκέμβριο του 2023. Κέρδισε τα 28 από τα 73 παιχνίδια που καθοδήγησε την ομάδα, εξασφαλίζοντας την παραμονή στην κατηγορία στο τέλος της πρώτης του σεζόν, πριν οδηγήσει τη Φόρεστ στην έβδομη θέση της Premier League και στην πρόκριση στην Ευρώπη την περασμένη χρονιά.

Ο Ποστέκογλου, από την άλλη, έβαλε τέλος στην 17ετή αναμονή της Τότεναμ για κάποιο τρόπαιο, καθώς τα “σπιρούνια” νίκησαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League και εξασφάλισαν θέση στο Champions League για τη φετινή σεζόν. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αντικαταστάθηκε αυτό το καλοκαίρι από τον Τόμας Φρανκ.

Το πρώτο ματς του Ποστέκογλου ως προπονητής της Φόρεστ θα είναι αυτό το Σάββατο (13/9, 14:30) στο “Emirates Stadium”, όπου η Νότιγχαμ θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταγράφονται 500 αυτοκτονίες-Το 95% θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί

8 υγιεινά ροφήματα που προστατεύουν από τον καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό του Harvard

ΔΥΠΑ: Επιχορήγηση 17.500 ευρώ για νέες επιχειρήσεις – 2.100 άνεργοι δικαιούχοι

Σίφνος: Πρώτη ανάμεσα σε ελληνικά νησιά με την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής

Carabiner Keychain: Δεν θα ξαναχάσετε τα πράγματά σας με το αυτό το μπρελόκ – Υποστηρίζει το Find My της Apple

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον εσωτερικό σας εαυτό
περισσότερα
10:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τέλος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Νο...
04:48 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός στην Εύβοια: Οι αντιδράσεις των Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ μετά την δόνηση των 5,2 Ρίχτερ

Ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα Νέα Στύρα Ευβοίας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ...
03:20 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την ήττα της Εθνικής

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στον θαλάσ...
01:50 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Βαρύ το σκορ για μας, ίσως να έκανα κι εγώ κάποιο λάθος»

Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι με τη Δανία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκρι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος