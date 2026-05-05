Κρίστοφερ Νόλαν: «Οι σούπερ ήρωες της εποχής μας προέρχονται από τα Έπη του Ομήρου – Είναι ο Τζορτζ Λούκας της εποχής του»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Η Οδύσσεια», Κρίστοφερ Νόλαν, ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας του Στίβεν Κόλμπερτ στο επεισόδιο της εκπομπής «The Late Show». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Τομ Χόλαντ, την Αν Χάθαγουεϊ, την οποία είδε στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2», ενώ συνέκρινε τα Ομηρικά Έπη με το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε το νέο τρέιλερ της ταινίας «Η Οδύσσεια», στο οποίο αποκαλύφθηκαν νέα πλάνα με τον Κύκλωπα, τον «σκοτεινό» Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Σαρλίζ Θερόν.

«Ο Τομ Χόλαντ είναι πραγματικά υπέροχος»

Κατά τη συζήτηση για τον πρωταγωνιστή του «Spider-Man», Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, ο Νόλαν είπε ότι είναι πιθανώς ένας από τους τελευταίους σκηνοθέτες στο Χόλιγουντ που συνειδητοποίησε πλήρως τις ικανότητές του ως ηθοποιού. Ωστόσο, τώρα που έχουν συνεργαστεί, ο Νόλαν δήλωσε ότι θα ήταν περισσότερο από ευτυχής να συνεργαστεί ξανά με τον Χόλαντ σε μελλοντικές ταινίες.

«Είναι καταπληκτικός», είπε ο Νόλαν. «Δεν έχω συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά μαζί του. Εννοώ, είναι απλά ένα απίστευτο ταλέντο. Είναι πραγματικά, πραγματικά υπέροχος».

Η Αν Χάθαγουεϊ, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Interstellar» και «The Dark Knight Rises», συνεργάζεται ξανά με τον Νόλαν για την ταινία «The Odyssey». Ερμηνεύει τον ρόλο της Πηνελόπης, συζύγου του Οδυσσέα και βασίλισσας της Ιθάκης. Όταν ο Στίβεν Κόλμπερτ ρώτησε τον Κρίστοφερ Νόλαν αν είχε δει την τελευταία ταινία της, «The Devil Wears Prada 2», ο Νόλαν απάντησε: «Την είδα χθες το βράδυ. Ήταν υπέροχη. Με την Έμιλι Μπλαντ επίσης. Υπέροχη».

Αργότερα στην συνέντευξη, ο Κόλμπερτ επισήμανε ότι ο Χόλαντ, η Χάθαγουεϊ και ο συμπρωταγωνιστής τους στην «Οδύσσεια», Ρόμπερτ Πάτινσον, έχουν όλοι πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες υπερπαραγωγές με υπερήρωες, κάτι που ώθησε τον Νόλαν να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ του αρχαίου ελληνικού έπους και των σύγχρονων σειρών κόμικς.

«Οι σούπερ ήρωες της εποχής μας προέρχονται από τα Έπη του Ομήρου»

«Ακόμη και η κουλτούρα των κόμικς, είτε μιλάμε για τη Marvel είτε για τη DC είτε για όλες τις άλλες, προέρχεται σε μεγάλο βαθμό απευθείας από τα Ομηρικά Έπη. Το θέμα με τον Όμηρο είναι ότι κανείς δεν ξέρει αν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Ο Όμηρος, κατά κάποιον τρόπο, είναι ο Τζορτζ Λούκας (σ.σ. δημιουργός των Star Wars) της εποχής του» είπε χαρακτηριστικά ο Νόλαν.

«Το θέμα με τον Όμηρο είναι ότι αποτελεί το Marvel της εποχής του. Είναι ακριβώς αυτή η επιθυμία μας να νιώθουμε ή να πιστεύουμε ότι οι θεοί θα μπορούσαν να περπατούν ανάμεσά μας, και νομίζω ότι τα σύγχρονα κόμικς είναι κατά κάποιον τρόπο η δική μας έκφραση αυτού» πρόσθεσε.

Η ταινία «Η Οδύσσεια» διαμορφώνεται ως μία από τις πιο αναμενόμενες υπερπαραγωγές της θερινής σεζόν του 2026. Ο κατάλογος του καστ της ταινίας μοιάζει με κατάλογο των μεγαλύτερων και πιο εμπορικών αστέρων του Χόλιγουντ. Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως ο Έλληνας ήρωας Οδυσσέας. Εκτός από τους Χόλαντ, Χάθαγουεϊ και Πάτινσον, οι συμπρωταγωνιστές του περιλαμβάνουν τους Ζεντάγια, Μία Γκοθ, Τζον Μπερνθάλ, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Έλιοτ Πέιτζ και Μπένι Σάφντι.

Η τελευταία ταινία του Νόλαν, «Oppenheimer», κυκλοφόρησε με παρόμοια αναμονή στις 21 Ιουλίου 2023. Ο σκηνοθέτης του «Inception» δήλωσε πρόσφατα στο Associated Press ότι, αν και η «Οδύσσεια» παραμένει «μια επική ταινία», η διάρκειά της είναι μικρότερη από τη βιογραφική ταινία του για τον πατέρα της ατομικής βόμβας, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες. Επίσης, δήλωσε στο AP ότι υπάρχει «τεράστια πίεση» στην προσαρμογή μιας τόσο γνωστής ιστορίας όπως η «Οδύσσεια», αλλά διαβεβαίωσε ότι «πραγματικά προσπάθησε να κάνει την καλύτερη δυνατή ταινία».

«Όποιος αναλαμβάνει την “Οδύσσεια” αναλαμβάνει τις ελπίδες και τα όνειρα των ανθρώπων για επικές ταινίες παντού και αυτό συνεπάγεται τεράστια ευθύνη», είπε. «Αυτό που έμαθα από [τη δημιουργία της τριλογίας “The Dark Knight” είναι ότι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι από μια ταινία για μια αγαπημένη ιστορία, μια αγαπημένη ομάδα χαρακτήρων, είναι μια ισχυρή και ειλικρινή ερμηνεία. Θέλουν