Οδύσσεια: Αναφορές ότι η Λουπίτα Νιόγκο θα υποδυθεί την «Ωραία Ελένη» – Έξαλλος ο Μασκ με τον Νόλαν

Την έντονη αντίδραση του Έλον Μασκ προκάλεσαν δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και αναφέρουν ότι η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο ενδέχεται να υποδυθεί την «Ωραία Ελένη» στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας».

Την Κυριακή ένας χρήστης ισχυρίστηκε στο X ότι αν τελικά η Νιόνγκο υποδυθεί την Ωραία Ελένη, τότε αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, καθώς όπως αναφέρει: «Η Ελένη είχε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, ήταν ξανθιά και είχε “το πρόσωπο που έστειλε χίλια πλοία”, επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της».

Ο Έλον Mασκ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, λέγοντας: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Δείτε την ανάρτηση και σχόλιο του Μασκ:

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Το Variety ανέφερε τη συνεργασία της Nιόνγκο και του Nόλαν τον Νοέμβριο του 2024, και αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η συνεργασία αυτή αφορά την «Οδύσσεια». Ο ρόλος της Νιόνγκο στην ταινία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν οι: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θέρον, Τζόν Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφνταϊ, Έλιοτ Πέιτζ.

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

Δείτε το τρέιλερ: