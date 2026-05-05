Ικαρία: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στην παραλία «Κεραμέ»

Σοκ στην Ικαρία, καθώς η σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στην παραλία «Κεραμέ» του Ευδήλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Εύδηλου Ικαρίας για τον εντοπισμό μίας σορού γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε βραχώδη ακτή στην παραλία «Κεραμέ» του Ευδήλου.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν τη σορό σε δύσβατο σημείο. Η σορός μεταφέρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ραχών Ικαρίας, σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σορός αναγνωρίστηκε από οικείο πρόσωπο. Πρόκειται για 40χρονη αλλοδαπή (υπήκοο Αργεντινής).

Από τον Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου Ικαρίας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σάμου.