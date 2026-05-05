Ιράν: Φωτιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι του Νταγιέρ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Dayyer

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη σε αρκετά εμπορικά πλοία που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο νότιο λιμάνι του Νταγιέρ, στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατέβαλαν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.


Ο Ματζίντ Ομρανί, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Νταγιέρ, προέβη σε διευκρινιστική δήλωση για την κατάσταση που επικρατούσε στην προβλήτα Vaezi: «Δύο εμπορικές φορτηγίδες από υαλοβάμβακα (fiberglass) έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην προβλήτα Vaezi και οι πυροσβέστες εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς».


Με πληροφορίες από: Reuters, Iran International

