Ιράν: Φωτιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι του Νταγιέρ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη σε αρκετά εμπορικά πλοία που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο νότιο λιμάνι του Νταγιέρ, στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατέβαλαν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Iran’s Mehr news reports fires erupted on several vessels in Bandar-e Dayyer in southwestern Iran, adding that the cause of the fire is as of yet unclear. pic.twitter.com/sXkFFcJhq2
— Tzvi Joffre (@TzviJoffre) May 5, 2026
Ο Ματζίντ Ομρανί, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Νταγιέρ, προέβη σε διευκρινιστική δήλωση για την κατάσταση που επικρατούσε στην προβλήτα Vaezi: «Δύο εμπορικές φορτηγίδες από υαλοβάμβακα (fiberglass) έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην προβλήτα Vaezi και οι πυροσβέστες εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς».
Fire reportedly breaks out on several commercial vessels in Iran’s southern port of Dayyer, as firefighting teams work to contain the blaze
The cause of the incident is not yet known https://t.co/uVmYydOEEl pic.twitter.com/yybkadfMfd
— Anadolu English (@anadoluagency) May 5, 2026
🇮🇷❗️.BREAKING: Several commercial ships on fire at Iran’s Dayyer Port in Bushehr province. Cause unknown. Firefighters on scene. pic.twitter.com/zYp08bWlLU
— Global Surveillance (@Globalsurv) May 5, 2026
Με πληροφορίες από: Reuters, Iran International