Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη

Στη Βουλή διαβιβάστηκε συμπληρωματική δικογραφία για το λεγόμενο «μπάζωμα» του τόπου του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, έπειτα από μήνυση των βουλευτών Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη, κατά του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, του τότε αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση και του τότε υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη.

Η μήνυση αφορά το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας για την εκταμίευση των χρημάτων που κάλυψαν το κόστος των χωματουργικών εργασιών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αρμόδια Εισαγγελία διαβίβασε στη Βουλή τη δικογραφία που σχημάτισε και η οποία θα αποσταλεί – σύμφωνα με την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών από τον Νικήτα Κακλαμάνη – στον Άρειο Πάγο προκειμένου να συσχετιστεί με αυτήν που έχει στα χέρια του το Δικαστικό Συμβούλιο κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου.