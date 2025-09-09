Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή, Δικογραφία, Τέμπη

Στη Βουλή διαβιβάστηκε συμπληρωματική δικογραφία για το λεγόμενο «μπάζωμα» του τόπου του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, έπειτα από μήνυση των βουλευτών Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη, κατά του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, του τότε αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση και του τότε υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη.

Η μήνυση αφορά το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας για την εκταμίευση των χρημάτων που κάλυψαν το κόστος των χωματουργικών εργασιών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αρμόδια Εισαγγελία διαβίβασε στη Βουλή τη δικογραφία που σχημάτισε και η οποία θα αποσταλεί – σύμφωνα με την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών από τον Νικήτα Κακλαμάνη – στον Άρειο Πάγο προκειμένου να συσχετιστεί με αυτήν που έχει στα χέρια του το Δικαστικό Συμβούλιο κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταγράφονται 500 αυτοκτονίες-Το 95% θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί

8 υγιεινά ροφήματα που προστατεύουν από τον καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό του Harvard

ΔΥΠΑ: Επιχορήγηση 17.500 ευρώ για νέες επιχειρήσεις – 2.100 άνεργοι δικαιούχοι

Σίφνος: Πρώτη ανάμεσα σε ελληνικά νησιά με την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής

Carabiner Keychain: Δεν θα ξαναχάσετε τα πράγματά σας με το αυτό το μπρελόκ – Υποστηρίζει το Find My της Apple

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον εσωτερικό σας εαυτό
περισσότερα
14:54 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης

Συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενόψει τη...
14:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για κυπριακό δημοσίευμα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου – «Ψευδές και παραπειστικό»

«Ψευδές» και «παραπειστικό» χαρακτηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δημοσίευ...
14:18 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή – Ένταση Βελόπουλου με Γιαννούλη: «Μίλησε ο προδότης της Μακεδονίας»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο και το...
13:23 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτιάς σε Κομισιόν: Σταματήστε την Τουρκία γιατί επιχειρεί να μπει στα Αμυντικά μέσω ιδιωτικής εταιρείας κράτους-μέλους

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας  Γιώργος Αυτιάς μιλώντας  στην Ολομέλεια  του Ευρωπαϊκού ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος