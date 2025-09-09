Βελόπουλος: Προσεγγίζουμε εντελώς διαφορετικά το θέμα του δημογραφικού

Την αντίθεσή του με το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις», που συζητείται στη Βουλή, εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην Ολομέλεια, σημειώνοντας ότι «προσεγγίζουμε εντελώς διαφορετικά το θέμα του δημογραφικού».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου:

«-ΑΡΘΡΟ 1: Aναφέρεται στην αγορά ακινήτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πώς προσδιορίζονται αυτές οι ευάλωτες ομάδες; Τι σημαίνει ευάλωτη κοινωνική ομάδα και ποιους περιλαμβάνει; Πείτε μας. Εντάσσονται και οι ΛΟΑΤΚΙ; Και αν ναι, ρωτάμε: έτσι θα λύσετε το δημογραφικό; Μιλάτε για την ενίσχυση των οικογενειών για κάνουν 3 παιδιά. Εμείς ζητάμε ενίσχυση για να κάνουν 2, αφού η γονιμότητα κινείται στα 1,3 – 1,4 παιδιά. Αυτό που ζητάμε είναι να διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο “ευάλωτες κοινωνικές ομάδες”.

-ΑΡΘΡΟ 2: Προβλέπει τη σύσταση Γενικής Δ/νσης Δημογραφικής Στεγαστικής Πολιτικής στη γγ Δημογραφικής & Στεγαστικής Πολιτικής του υπουργείου. Δηλαδή, πάλι πρόσληψη κομματικών; Πείτε μας ποιοι είναι οι ευάλωτοι. Είναι οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί; Εμείς ζητάμε να έχει πρώτα σπίτι ο Έλληνας και μετά όποιος άλλος μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε. Με τις πολιτικές που εφαρμόζετε, σβήνετε το έθνος. Για εμάς πολύτεκνοι είναι όσοι έχουν 2 παιδιά και είναι Έλληνες στο γένος.

-ΑΡΘΡΟ 3: Προβλέπει δημιουργία κοινωνικών κατοικιών με αναδόχους. Η επιλογή των αναδόχων πώς θα γίνεται; Δεν το λέτε. Και γιατί οι ιδιώτες πρέπει να χειρίζονται την δημόσια περιουσία με τόσα δικαιώματα και ανταλλάγματα; Γιατί ιδιωτικοποιείτε μέχρι και την στεγαστική πολιτική; Εμείς ζητάμε τις κατασκευές να αναλάβει η ΜΟΜΑ.

-ΑΡΘΡΟ 4: Αν ένας νέος Έλληνας σπουδαστής ή ένας γέροντας χωρίς σύνταξη βρει στέγη με ένα τέτοιο πρόγραμμα, χάνει το επίδομά του; Για το δικαίωμα προαίρεσης για εξαγορά υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα πάρουν σπίτι μετά από 10 χρόνια;

-ΑΡΘΡΟ 5: Αυτό που σας νοιάζει είναι η “βιωσιμότητα της προσδοκώμενης επένδυσης του αναδόχου”. Το λέτε ότι είστε υπηρέτες του αναδόχου! Δηλαδή σας νοιάζει πόσα θα είναι τα κέρδη του εργολάβου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσείς είστε με τους πλούσιους, εμείς με τους φτωχούς.

-ΑΡΘΡΟ 7: Κύριοι, η στέγαση είναι κοινωνικό δικαίωμα. Δεν είναι αντικείμενο παζαριών, ούτε εμπορεύματα για να τα παραδίδετε σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Τα ίδια κάνετε και με το νερό. Ο πρωθυπουργός το ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα ενοποιήσει λειτουργίες και υπηρεσίες σε μία. Το ίδιο κάνατε και με το ρεύμα. Μα όλα πια θα τα δώσετε στους ιδιώτες;

-ΑΡΘΡΟ 9: Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπουργού για την δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής. Όλα, δηλαδή, θα τα κάνουν οι υπουργοί! Όλη η ακίνητη δημόσια περιουσία θα είναι στα χέρια ενός υπουργού!

-ΑΡΘΡΟ 11: Η επιλογή βάσει κοινωνικών κριτηρίων που αναφέρετε, δεν διευκρινίζεται σε κανένα σημείο, όπως ποιο πρέπει να είναι το εισόδημα ή η ηλικία των τέκνων για την ένταξη της οικογένειας στα εν λόγω μέτρα.

-ΑΡΘΡΟ 13: Η Γενική Δ/νση περιλαμβάνει 3 Δ/νσεις:

1) Δ/νση Προστασίας Παιδιού & Οικογένειας

2) Δ/νση Νεολαίας

3) Δ/νση Στεγαστικής Πολιτικής

Δηλαδή αυτές οι 3 Δ/νσεις θα χρειάζονται υπαλλήλους, τουλάχιστον 30 άτομα η καθεμία. Άρα, πάλι διορισμοί. Εμείς ρωτάμε: πώς θα αντιμετωπίσετε την εκρηκτική αύξηση των ενοικίων; Τι θα κάνετε με τα ακίνητα των funds; Δυστυχώς δεν φέρνετε λύσεις. Φέρνετε καρέκλες. Αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα, θα κλείνατε τα funds. Πρότασή μας: πάρτε τα σπίτια από τα funds για το ποσό που τα αγόρασαν και δώστε τα πίσω στους Έλληνες. Δική σας ευθύνη είναι τα funds.

-ΑΡΘΡΟ 17: Η διάταξη δίνει σχεδόν απόλυτη εξουσία στους υπουργούς, να καθορίζουν τα πάντα: προϋπολογισμό, διάρκεια, κατηγορίες δικαιούχων, διαδικασία επιλογής, καταβολή ενίσχυσης, ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Αυτά, κύριοι, λέγονται πελατειακά παιχνίδια. Και μετά έρχεστε εδώ και μας μιλάτε για πελατειακό κράτος. Το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα που απειλεί τη χώρα είναι το δημογραφικό. Όλα τα κόμματα θα μας μπολιάζετε, όπως λέτε οι ίδιοι. Για εμάς μόνον με Έλληνες θα σωθεί η Ελλάδα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στη συνέχεια, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, ανέπτυξε τις προτάσεις του για το δημογραφικό, τονίζοντας:

«-1) Σύσταση υπουργείου δημογραφικού, αποκλειστικά αρμοδίου για το ζήτημα. Σπίτια θα χτίζει μόνο η ΜΟΜΑ. Όποιος έχει 2 παιδιά θα θεωρείται πολύτεκνος.

-2) Απόδοση οικονομικών κινήτρων, δηλαδή μηνιαία επιδόματα για όλα τα παιδιά των Ελλήνων. Και όχι να κόβονται τα επιδόματα αυτά όταν τα παιδιά φθάνουν το 18ο έτος. Ποιο παιδί στα 18 έχει οικονομική αυτάρκεια; Εφ’ άπαξ ενίσχυση στα νέα ζευγάρια με τη γέννηση του τέκνου. Στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών.

-3) Διαγραφή χρεών για οικογένειες με 2 ή περισσότερα παιδιά. Παροχή μισθού για την Ελληνίδα μάνα.

-4) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών του Δημοσίου σε νέους γονείς με χαμηλά εισοδήματα.

-5) Ενίσχυση ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας. Αυξημένη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς για 2τεκνους.

-6) Περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθμούς και απογευματινά κέντρα απασχόλησης παιδιών».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τη σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΠτΔ, στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων, επισήμανε: «Και σήμερα πήγε ο πρωθυπουργός στον κ. Τασούλα και είπε ότι είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί να μειώσει τους φόρους. Μα αυτός τους επέβαλε, αυτός έχει γονατίσει τον Έλληνα στην φορολογία και ο ίδιος έρχεται και λέει, δήθεν, ότι μπορεί να αφαιρέσει τα χαράτσια».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε ότι «έρχεται κι άλλο τσουνάμι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», λέγοντας ότι «τουλάχιστον 4 βουλευτές της ΝΔ, 1 βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 1 του ΣΥΡΙΖΑ είναι μπλεγμένοι στο σκάνδαλο. Και αυτό θα αποδειχθεί σε λίγες μέρες. Είναι ζήτημα εισαγγελέως. Είστε όλοι βουτηγμένοι στο σκάνδαλο και οι τρεις και θα κάνετε τα πάντα για να το συγκαλύψετε. Μας αποκαλείτε “ψεκ” εσείς, οι ίδιοι που μας βρίζατε όταν κάναμε αποκαλύψεις για τα Τέμπη».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ότι το μόνο που τη «νοιάζει είναι να κερδίζουν οι ιδιώτες» αναφέροντας ότι «είστε υπηρέτες των ολιγαρχών».

Τέλος, ο κ. Βελόπουλος επανέλαβε το αίτημα για προσφυγή σε εθνικές κάλπες, τονίζοντας ότι «ο κόσμος δεν πιστεύει» την κυβέρνηση και τη ΝΔ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ