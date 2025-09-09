Κέρκυρα: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο με την μηχανή του

Τραγωδία με έναν 25χρονο νεκρό σε τροχαίο, συνέβη το πρωί της Τρίτης (9/9) στην Κέρκυρα.

Το τροχαίο συνέβη όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 25χρονος εξετράπη της πορείας της, στην περιοχή Ρεγγίνι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με το corfutvnews, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.