Γεραπετρίτης: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για κυπριακό δημοσίευμα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου – «Ψευδές και παραπειστικό»

«Ψευδές» και «παραπειστικό» χαρακτηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δημοσίευμα κυπριακού μέσου ενημέρωσης, που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

«Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο» ξεκαθαρίζει ο κ. Γεραπετρίτης και τονίζει ότι «τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό».

«Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη» καταλήγει ο υπουργός Εξωτερικών.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

«Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το δημοσίευμα αναπαράγεται από γνωστών αντιλήψεων και πρακτικών μέσα στην Ελλάδα.

Σταχυολογώ τα δεδομένα για την αποκατάσταση της αλήθειας.

1. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο.

2. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ.

3. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα.

Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «διαπλεκόμενων», χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω.

Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα.

Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».

Το δημοσίευμα

Σημειώνεται πως στο δημοσίευμα του «ΣΙΓΜΑ» υποστηρίζεται ότι έρευνα του κυπριακού μέσου για την προηγούμενη ανάδοχο εταιρεία, «οδήγησε στον εντοπισμό εγγράφων, που καταμαρτυρούν, εμπλοκή σε αυτή του πεθερού του νυν Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος».

«Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία απεργάζονται την μη εκτέλεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης»

Ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ανέφερε πως το πρόγραμμα πόντισης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου και εν τέλει Ισραήλ είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, πρωτίστως για την Κύπρο γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωσή της.

«Η Ελλάδα εξαρχής στάθηκε, όχι απλώς αρωγός, αλλά επισπεύδουσα του ζητήματος αυτού. Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και εγώ με δηλώσεις μας έχουμε διατρανώσει ότι η Ελλάδα επιθυμεί την συνέχιση του έργου και ότι το έργο θα συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε πως ενώ υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες ζητήματα τεχνικής και οικονομικής φύσης σε σχέση με την βιωσιμότητά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας «ανέλαβε με τρόπο σαφή να επαναλάβει την τοποθέτηση ότι πρόκειται για στρατηγική σημασίας έργο».

«Στο μέτρο που θα διεκπεραιωθούν ορισμένα οικονομικά και τεχνικά ζητήματα, το έργο θα προχωρήσει και σε συνεργασία με την εταιρεία που θα κάνει τον προγραμματισμό της το αμέσως επόμενο διάστημα», επεσήμανε και πρόσθεσε πως οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών των δύο κρατών ελήφθησαν μόλις τον Ιούλιο και κάνουν κατανομή του βάρους του έργου.

«Υπάρχουν προφανή συμφέροντα τα οποία απεργάζονται την μη εκτέλεση του έργου. Είναι προφανές όταν έχεις ακριβή ενέργεια υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θέλουν η ενέργεια να παραμείνει ακριβή», τόνισε. «Βλέπω ότι αρχίζει να υπάρχει μία υποβόσκουσα τάση να ακούμε διάφορες ακρότητες και χυδαιότητες, αυτά σε εμάς δεν πρόκειται να περάσουν, θα είμαστε αμείλικτοι και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έτσι ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφερόντων που θα υπονομεύσουν το έργο».

Εξήγησε πως η τιμή ενέργειας στην Κύπρο είναι πάρα πολύ ακριβή και οποιοσδήποτε έχει συμφέροντα, θα θέλει να παραμείνει ακριβή. Επεσήμανε δε πως «όλο αυτό το διάστημα υπήρξε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα».

«Το έργο αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασίας, δημιουργεί νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη, είναι το μεγαλύτερο έργο σε έκταση ηλεκτρικής διασύνδεσης, και προφανώς υπερβαίνει τα οικονομικά. Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις, οι οποίες θα γίνουν με άλλα μέσα, θα μπορέσει να υπονομεύσει το στρατηγικό χαρακτήρα του, κάνει μεγάλο λάθος και θα βρεθεί απέναντι σε συνέπειες», υπογράμμισε.

Σημείωσε δε πως «εάν φοβόμασταν τις οποιοσδήποτε απειλές τρίτων κρατών δεν θα κάναμε ούτε θαλάσσιο χωροταξικό, ούτε προκήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων ούτε θαλάσσια πάρκα. […] οι απειλές δεν αποτελούν ποτέ τροχοπέδη για να λάβουμε μια απόφαση, η οποία είναι προς εθνικό συμφέρον».

Τόνισε δε πως υπάρχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία και την διαφύλαξη του έργου και πρόσθεσε πως εάν εμποδιστεί ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος τότε, όποιος το κάνει, θα αναλάβει και τις συνέπειες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.